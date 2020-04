‘Sábado Deluxe’: Marta López se lleva una segunda tanda de cuernos de Alfonso Merlos en directo

Pocas cosas dan más audiencia en la telebasura que unos cuernos bien puestos. Y si duelen, como esto, mucho mejor.

Todo comenzó el pasado 22 de abril de 2020, cuando Alfonso Merlos estaba siendo entrevistado en directo por Javier Negre en «Estado de Alarma».

El programa, online, crece cada día gracias al incesante trabajo de Negre y al rosario de políticos y periodistas de postín, que entran por Skype desde sus casas para hablar del confinamiento y de la desastrosa la gestión del Gobierno Sánchez.

Todo iba como la seda, pero en en un momento dado se ve en pantalla cómo una joven en ‘bragas‘ -que no era su hasta entonces pareja, Marta López-, aparece por detrás del entrevistado.

Al principio no hubo ni comentarios, pero el tema fue cogiendo vuelo y este 25 de abril, por la mañana, se disparó, cuándo Periodista Digital identificó a la chica: la reportera televisiva Alexia Rivas.

En principio, y al solicitar Alfonso Merlos que no se diera aire al tema, lo mantuvimos en sordina, pero con una caradura que espanta, el periodista y Alexia se pusieron a largar para la revista Semana.

Aquí volvimos a darle marcha al tema, con fotos y detalles y ya por la tarde, reventó todo, cuando la joven causante de la ruptura entre Alfonso Merlos y Marta López, concedió su primera entrevista en Socialité, programa telebasura en el que colabora.

Afirmó que ella y Merlos mantienen una relación desde hace tres semanas. Lo mismo que el periodista había dicho ‘off the record’ a Periodista Digital.

Por la tarde del sábado, Marta López acudió a Viva la Vida, también telebasura para contar ‘su verdad’.

Por la noche, la televisiva acudió a ‘Sábado Deluxe‘ y al estilo telebasura del programa, le endosaron en en directo unas imágenes de Merlos besando a una chica -que no era ni Marta ni Alexia-, el pasado 29 de enero.

Marta miraba el vídeo con la cara desencajada y un color se le iba y otro se le venía. Parecía a punto de soponcio.

«Lo que siento hacia él es un desprecio enorme. Me ha hecho mucho daño, ha hecho daño a mis hijos, ha jugado con mi familia y conmigo. Yo no le puedo juzgar porque él se enamore de otra persona, yo lo juzgo porque me mienta y porque me utilice»,.

«Él siempre ha creído mucho en los valores de la familia y de la lealtad, pero esto le está perjudicando. Yo es que no me voy a meter con él como profesional, porque es un gran profesional y no le voy a juzgar. Me ha destrozado como mujer, me ha avergonzado y me ha humillado».

«Me enteré el jueves por la mañana cuando me enviaron el vídeo por Whatsapp», asegura que « no quiero hacerle daño ni hablar mal de él, pero no voy a permitir que se digan mentiras ni se rían de mí».