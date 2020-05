Ana Rosa Quintana explota ante una imprudente pedida de mano con 100 invitados: «Son unos egoístas»

Ana Rosa Quintana explotó contra una multitudinaria pedida de mano en Loja (Granada).

En ‘El Programa de Ana Rosa’, de este 6 de mayo, se mostraron las imágenes de la gran fiesta celebrada por un centenar de personas de etnia gitana por el enlace matrimonial de una pareja. Una situación que, evidentemente, violaba todas las medidas sanitarias que se han implementado para evitar la propagación del COVID-19.

La reconocida presentadora no ocultó su indignación con las polémicas imágenes. “Son unos egoístas”, afirmó sin titubeos. A lo que agregó: “¿No podían pedirla en dos meses o hacerlo por carta?”.

La pedida de mano requirió de la intervención de tres unidades de la Guardia Civil y otras tres de la Policía Nacional. Una operación que terminó con la detención de dos personas que promovieron la fiesta.

Los primeros agentes en llegar informaron de que debían disolver porque el estado de alarma así lo estipula. Los agentes no podían hacer otra cosa porque no disponían de refuerzos de Guardia Civil y decidieron volver a jefatura y tratar de reunir al máximo de policías locales y de guardias civiles posibles para personarse en la zona con más garantía si los allí reunidos no deponían su actitud.

Finalmente pudieron presentarse en esta celebración las tres patrullas de la guardia civil y de policía restablecer la normalidad.

Ante la disparatada situación, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy crítica por la actitud de los “egoístas” participantes.

«Se creen que no se van a contagiar, pero cuando se ponen malitos tienen que ir al hospital y ponen en peligro a otras personas. Son unos egoístas, exactamente igual que las personas que estuvieron de botellón el pasado puente», sentenció la presentadora.

La imprudente pedida de mano

Entre las siete y media de la tarde y la una de la madrugada del domingo 3 de mayo se realizó multitudinaria pedida de mano en la localidad granadina de Loja. A pesar de las limitaciones del estado de alarma, más de 100 personas participaron en el evento que obligó a la Guardia Civil a intervenir.

Los primeros en conocer los hechos fue la Policía Local de Loja, tras ser avisada sobre las 19.30 horas de una reunión en una vivienda de la zona de Mesón Arroyo donde había cinco personas en una celebración.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los agentes tuvieron conocimiento de un vídeo de esta celebración, que se prolongó hasta la noche, y pudieron identificar a los padres varones de la pareja como supuestos responsables de la organización.

Tras detenerlos y ponerlos a disposición judicial, ambos, investigados por desobediencia tras saltarse el confinamiento obligado por la situación de estado de alarma para frenar la pandemia de COVID-19, han quedado en libertad, han informado estas mismas fuentes.

El Instituto Armado trabaja en la identificación de otros participantes en esta celebración, en la que hubo cante y baile flamencos, para tramitar en su caso las pertinentes propuestas de sanción por saltarse el confinamiento.