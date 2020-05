El brutal ‘bofetón sanitario’ a Elisa Beni por usar su salud para manipular: «La culpa de ser boba es tuya, no del PP»

Elisa Beni ha salido humillantemente vapuleada en las redes sociales.

La periodista intentó utilizar su enfermedad para manipular a favor del Gobierno de Pedro Sánchez y del estado de alarma, pero salió feamente escaldada.

Aprovechando un hilo de Twitter donde se debatía sobre la votación a favor o en contra del estado de alarma, Beni para utilizar su enfermedad como un argumento en contra de partidos como PP o VOX.

“Elisa tiene una enfermedad rara autoinmune de riesgo vital que me debutó hace 15 años y que cursa muy parecida al virus. Se llama Síndrome Hipereosinofílico Idiopático. Pero, vamos, que lo que soy es boba…”, indicó en un tweet.

La sorpresa fue inmensa cuando el usuario ‘Joselito Gentleman’, presuntamente médico, desmontó todos sus argumentos sanitarios y la dejó en ridículo.

“Sí, eres bobísima. El riesgo vital del SHI está por daño tisular en órganos diana por acción celular, nada que ver con el virus”, comenzó el ‘zasca’. A lo que agregó: “Y si eres personal de riesgo (que no lo eres más que cualquier asmático), ya lo eras para pasearte por platós desde hace años y acudir al 8-M”.

Aún con el varapalo reciente, Beni intentó de nuevo victimizarse para dar validez a sus argumentos ya desmontados.

“Tan boba que se tomó quimio cada mañana para estar inmunodeprimida. De verdad, que hay que ser osado”, indicó la periodista.

Sin embargo, una vez más terminó por el suelo:

“No, hay que ser médico. Que tomes inmunodepresores no te convierte en una inmunodeprimida. Si eres inmunodeprimida, tu hematólogo no te permite ni ir a platós, ni acudir a manifas. Y si lo has hecho, como así es, es que eres boba. Y la culpa de ser boba es tuya, no del PP”.

Finalmente, Beni entendió que no iba a poder ganar la discusión y, antes del tercer ‘zasca’, optó por abandonar el ‘ring’: “Mi salud no es tema de debate. Ya está en buenas manos. He intentando mantener un diálogo. Es imposible. Lo hago de vez en cuando por ver si…pero es absurdo”, indicó antes de borrar todas las publicaciones.

Aclaratoria

El presunto médico detrás de la cuenta ‘Joselito Gentleman’ aprovechó, posteriormente y ante el revuelo de la discusión, para dejar claros algunos aspectos.

“Con respecto al incidente de ayer con Elisa Beni, quisiera aclarar un par de cosas. Vaya por delante que le deseo lo mejor con su enfermedad y que el tratamiento siga siendo efectivo, por si en algún momento pudo parecer otra cosa. Por mucho que me repugne, somos personas”, empezó el usuario.

Con respecto al incidente de ayer con Elisa Beni, quisiera aclarar un par de cosas. Vaya por delante que le deseo lo mejor con su enfermedad y que el tratamiento siga siendo efectivo, por si en algún momento pudo parecer otra cosa. Por mucho que me repugne, somos personas. — JoselitoGentleman (@TheGentlemanACB) May 7, 2020

“Irrumpe en un hilo en el que ni se le mencionaba, contando con detalles la enfermedad que dice padecer, soltando mamarrachadas e inexactitudes y, como de costumbre, creyendo que a sus paletadas no iba a contestarle nadie, como le pasa en los platós guionizados”, denunció.

En este sentido, indica que sus duras respuestas se deben a que “por supuesto, su intención final es hacer ver que la malvada derecha española está poniendo en juego su vida desde ayer, porque en el período en el que han muerto más de 25.000 personas su vida no ha corrido peligro alguno. Hay que tener poca vergüenza para reírse así de la gente”-

Para rematarlo, le deja un último ‘recadito’: