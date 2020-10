Concha Velasco, la ‘chica yeyé’ de Franco que daba masajes al Generalísimo y se hizo del PSOE, cuenta todo a Bertín Osborne

Lo de Concha Velasco no es muy diferente a lo de muchos otros, artistas, periodistas y hasta políticos: babeaba con el Generalísimo en tiempos de Franco y se hizo más roja que las amapolas y se inventó un pasado cuando murió el dictados y en España se puso de moda ejercer de progre.

Vaya por delante que Concepción Velasco Varona, más conocida como Concha Velasco y antes como Conchita Velasco, nació en Valladolid, 29 de noviembre de 1939. En otras palabras: ya ha cumplido los 80 años.

A pesar de la edad y de haberse roto un brazo no hace mucho y pillado el coronavirus, sigue al pie del cañón o al menos largando por los codos.

Lo ha hecho este viernes 9 de octubre de 2020 contándole todo a Bertín Osborne: desde sus bailes para Franco, al día que se tiró por un balcón cuando la acosaron sexualmente.

Qué canción tan redonda y tan poco valorada

Conchita Velasco – Chica ye ye (VideoDJ RaLpH) https://t.co/fu3K00zl70 vía @YouTube — Ingrid Cubero (@IngridCuStickel) October 19, 2019

Acunada por Bertín, que en ese tipo de labores se las pinta solo, quien fuera protagonista de Las chicas de la Cruz Roja habló de su amor imposible por Manolo Escobar, de Paco Marsó y hasta de sus deudas con Hacienda.

«No debo nada a Hacienda. He vendido mi casa, mis joyas, todo para pagar al fisco. Una vez le mandé una carta a Pedro Sánchez porque me felicitó por mi cumpleaños cuando le acaban de elegir y le contesté: ‘Ya puedes estar orgulloso de mandarme una carta que la voy a pegar en el camerino porque soy de las pocas que no debe a Hacienda».

«Nací aquí el 29 de noviembre de 1939, acababa de terminar la guerra. Éramos tan pobres en mi casa que mi madre me hacía zapatos de cartón y me pintaba las suelas para que pareciera que tenía suelas. No teníamos un duro».

«Papá era militar, asistente de Franco, y mi madre republicana. Mi madre era la oveja negra, no la dirigían la palabra. Se casaron el 14 de abril. Mi padre era guapo como tú. Mi madre, republicana pero religiosa, como yo. S miraron y se enamoraron».

«En los desfiles de la Victoria al pasar por delante de Franco tenías que decir ¡viva Franco!, y mi padre le dijo viva y ole tus cojones. Fuimos a vivir a Marruecos porque a mi padre le gustaba una mora más qué A los militares cuando les ascienden les destinan. Le destinaron a Larache. Tengo recuerdos maravillosos. Me afeitaron la cabeza por los piojos. Estaba fea como un dolor».

«La convivencia era bonita, en una casa moros, judíos y cristianos. Celebrábamos el ramadán, el sabbat y Semana Santa. Por eso soy tolerante. Mi Primera Comunión fue triste. Mi hermano estaba con ganglios, mi padre con una úlcera de estómago en la cama y a mi madre ya le había dado el primer infarto, porque soportar a papá era muy duro. Como no teníamos dinero pidió un traje a una tía de Valladolid, lo sacudió y dijo hazte una foto. La foto es maravillosa, estoy solita».

«Cuando volví del Larache, donde todo era color y brillos, me encontré con un Madrid muy triste pero fui a vivir a la calle Cruz Verde con una familia maravillosa. Me llevaron al conservatorio donde conocí a Augusto Algueró, creo que tenía dos años más que yo, era un virtuoso del piano. Nos hicimos íntimos amigos. Yo bailaba con una profesora. Usted perdone soy doña matrícula de honor, somos tres bailarinas españolas las que hemos conseguido una beca para estudiar en Inglaterra».

«Mi abuelo no quería que fuera artista. Decía: ‘La madre republicana, el padre militar franquista y ahora la niña artista. Me recibían mi tía Pili y mi tío Gonzalo. Todos eran muy ricos, menos la pobre mamá. La trataban mal. En el casino de la plaza mayor me recibió una vez me abuelo. Me alquilé un hotel para que toda la familia fuera a besarle a mi madre la mano y pedirle perdón por la vida que le habían dado».

«Todas las noches de mi vida rezo un padrenuestro. Voy a Misa. Lo peor que he llevado en el confinamiento es que no he podido ir a comulgar el domingo de Ramos. Soy católica practicante. Me dicen: ‘Pero tú eres socialista ’. Ahora no soy nada, no quiero serlo. Pero mi ideología es socialista y mi religión la católica».

«Con 80 años, lo que quiero es pecar cada vez menos, como sé que me queda poquito. Mi padre murió con 86 años y montando a caballo. Le cuidábamos mucho. Un día me fui a Mallorca, no quiso venir conmigo, se vistió de militar se bajó a la taberna de enfrente, se tomó una fabada y una botella de Vega Sicilia y murió. Se quedó muerto encima de la fabada. Le dio un ataque de fabada».

«Mi madre murió con 74. Yo ya estoy preparada. Por eso me he vuelto más buena de lo que era antes. He sido un poquito mala. A la gente que odio, la odio profundamente y a la que amo, la amo apasionadamente. Pero he decidido que no quiero odiar a nadie. Bueno, a alguno sí. Pero quiero ser mejor persona».

«La primera oportunidad me la da Pedro Masó con Las chicas de la cruz roja, 25 mil pesetas me pagaron, le compré a mi madre la primera nevera. Me pusieron de pareja a Tony Leblanc. Me contrató Luis Escobar. Cuando debuté yo me dijeron. ‘Ha nacido una estrella. No hay que dejar que te sustituyan. Sustituí a Carmen Sevilla en Cine de barrio por la edad. Como empezó a perder un poco ».

«No me he negado ni me han forzado. Recuerdo una fiesta que daba doña Carmen (Polo) en el Calderón para que vendiéramos cositas, como hacen ahora los derechas y los de izquierdas. Había un escenario separado por un estanque y al fondo estaban Franco y doña Carmen. Luego pasábamos a saludar a Franco, y te miraba a los ojos. Decían: «Es la hija de Pío y decía humm». «Yo a Carmen Polo la he tenido cariño. Alguna tarde incluso quedamos para comer en el Ritz. Hablábamos de cuando papá le ponía la mano para montar a caballo».

«Le canté la chica yeyé a Franco con los pantalones estrechos, las coletas. La escribió Algueró para mí. Se estrenó la película y era más importante la chica yeyé, hubo que cambiar el final y hacer la canción con Tony Leblanc y conmigo».

«No he tenido muchos novios porque no me ha dado tiempo. La gente cuando habla de mí, parece que he sido Mata Hari, pero solo he tenido tres novios. Yo he tenido novio, amante y marido. Sáenz de Heredia, José Luis y yo nos llamábamos de usted, era oculto. Él vivía en su piso y yo en el mío. Era inteligente, culto y preparado. Fue un poco duro. Pasé de él a Juan Diego. Es verdad Solo me casé con Paco, 35 años casada. Cuando conocí a Paco tenía a Manuel. Ser madre soltera era muy duro. Yo rodaba una película, me desmayaba mucho, nadie lo sabía. Un día estoy en maquillaje, digo: ‘Se mueve», me desmayaba porque llevaba una faja tan apretada y decidimos decirlo».

«No he tenido otro hombre después de Marsó. Soy una actriz reconocida y buena, quiero que me entierren con mis padres y al lado de Marsó. Quiero ser buena madre y que me recuerden como buena madre».

«A Paco le dio un derrame cerebral, no me hablaba con él, mis hijos me dijeron a papá le ha pasado esto yo me lo quería traer. Me metí en una habitación con el médico me dijo si no sale se quedará vegetativo; yo lo que me digan mis hijos. Lo habría hecho por vosotros».

«Cuando falleció mis hijos me dijeron que querían donar todos sus órganos. Tuve que entrar con Paco, como había quedado tan guapo, y lo que me devolvieron fue una bolsa con una cremallera. Conmigo no fue bueno, pero lo que yo daría porque estuviera. N le llevé a las Vegas como el quería. Paco con dinero era maravilloso».

«Nunca quisiste decir quién era el padre», le dijo Bertín.

«No, Marsó, ya está. Es una cosa que no queremos hablar. Un padre maravilloso y adorable. Y hasta ahí te puedo contar. Yo era madre soltera, tenía cola de gente que querían ser amantes míos cuando diera a luz. Me enamoré locamente de Paco. Me dijeron: ‘No se te ocurra. La gente me hablaba mal de él, era como tú y como mi padre, pero yo me enamoré locamente. He estado enamoradísima de un señor pero decidí que no, su mujer y yo nos hicimos amigas. ¿Dónde íbamos a ir Manolo Escobar y yo? Anita era su mujer, mi amiga Manolo me gustaba un huevo, pero dije: ‘Destrozo un matrimonio y para qué. Hablé con Anita y ella lo comprendió. En la primera fila en el funeral estábamos Anita y yo. Le dijimos Manolo y yo a Anita nos gustamos mucho, pero preferimos ser amigos toda la vida. ¿Dónde íbamos a ir: al camerino, una cuneta? No, hombre, no».

«Ves ahora a una viejecita de 80 años que casi no puede andar porque tiene artrosis. Pero estás hablando con Conchita Velasco. Nunca me han dicho lo que tengo que hacer en la vida. En mi profesión nunca se preguntaba si eras de derechas o de izquierdas, si eras homosexual. Es ahora cuando obligan a la gente a que digan cosas, que dicen, que éste que salga del armario».

«Un día me llamó por teléfono José María Aznar. Yo estrenaba La rosa tatuada y me dijo que quería ir al estreno José Carlos plaza me dijo que no Y dije: ‘No señor, ha ganado unas elecciones, no ha entrado a caballo a ningún sitio y todos con camisa y corbata porque venía Aznar. Los que entraron a caballo fueron los del 23F pero Aznar no».

«Entre Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez, me quedo con Felipe».

«Los dos que me han acosado están muertos, de los muertos no se habla. Uno me tiré por un balcón, durante una película me acosaba tanto que dije: ‘Ahora vuelvo, y me tiré por la el balcón. Todo el mundo sabe quién es pero como está muerto».

En 1973, Concha rodó Encontré rosas para mi madre, de Francisco Rovira Beleta y con Gina Lollobrigida. Le dijeron que había un desnudo de espalda.

«Y me puse esparadrapo, y cuando me vio el actor, le dio un ataque de risa. Me aprendí en inglés, aunque luego te doblan; era una película porno. Hice una película porno y con esparadrapos».