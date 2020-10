María Teresa Campos: «Jorge Javier me está quitando la poca salud que tengo»

Como subrayamos arriba, la bronca apesta a montaje cutre para subir audiencia y hacer caja, pero tiene al personal en ascuas.

Si durante la semana fue el turno de Jorge Javier Vázquez para criticar a María Teresa Campos cada tarde desde Sálvame, el fin de semana está siendo el turno para la réplica de las Campos.

La veterana ha contestado, vía María Patiño, sobre la polémica de la semana y a dejando claro que la situación le está afectando

Terelu Campos y Carmen Borrego concedieron una larga entrevista en Viva la vida , en la que quisieron rebajar la tensión y lanzar un mensaje para conseguir la paz.

Aunque reconocieron que su madre se equivocó durante su paso por Sábado deluxe, sí que dejaron claro que no entienden el ataque continuado sufrido durante toda la semana.

Lo que comenzó como un ataque de Jorge Javier a María Teresa, ha terminado salpicando a sus hijas e incluso su nieta.

Jorge Javier Vázquez explota contra María Teresa Campos: «Me ha maltratado» #YoLeoSemana https://t.co/l20UCKVsjj — Revista SEMANA (@semana_revista) October 6, 2020

A Carmen y Terelu se les reprocha que no tuvieran una disculpa con sus excompañeros de programa, pero Alejandra no se libró. El presentador catalán dijo que era “una ridícula” por reconocer el error de su abuela en privado, pero en público negarlo.

El domingo tocó saber lo que opina la matriarca de todo este asunto. María Patiño desveló en Socialité las conversaciones que mantuvo durante la semana con ella, en las que le pedía que rectificase y pidiese perdón a Jorge. En esos mensajes, la comunicadora le recuerda que se sintió engañada en la entrevista, ya que asegura que estaba pactado hablar de Edmundo Arrocet.

Ante la sucesión de vídeos sobre sus hijas, Campos se puso nerviosa y llegó a amenazar con abandonar el programa.

“Estoy mal porque yo a él lo he querido y siempre le querré. Creo que sintió ofendido porque yo me sentí engañada”, le dijo la periodista en un intercambio de mensajes.

Pero hubo más.

“Yo también soy madre y he sufrido muchas cosas que él conoce muy bien. La palabra rectificar es para los dos porque lo de esta semana me está quitando la poca salud que tengo”, aseguraba María Teresa en los mensajes a la presentadora. Tras estas palabras, es de esperar que no sea el último capítulo y que la próxima semana desde Sálvame se siga tratando esta polémica.

LAS CONFESIONES DEL REY DE LA TELEBASURA

Jorge Javier ha hecho referencia a las «vejaciones» que recibió por parte de María Teresa Campos durante la entrevista de primero de octubre: