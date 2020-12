La pifia de Jorge Javier Vázquez en pleno directo de la que se cachondea todo Twitter

Nadie es perfecto y casualidades de la vida, tampoco el famoso Jorge Javier Vázquez.

No es inculto el ‘Rey de la Telebasura’, pero es más presumido que un quinto mal hecho y no le viene mal, de vez en cuando, que le den un repaso como el que le están administrando en redes sociales.

Todo a propósito de la gala de Los 40 Music Awards, que se celebra este 5 de diciembre de 2020, y en la que está prevista la actuación de artistas como Dua Lipa o C. Tangana.

Cantantes de los que da la impresión de que el omniscente Jorge Javier Vázquez no había oído ni hablar.

Estaba en ‘La Casa Fuerte’, haciendo una de esas autopromos a las que tan aficionados se han vuelto los personajes de la tele, cuando le ‘resbaló’ la lengua.

Dua Lupa y Cristian Tangana. En Los 40 Music Awards by Jorge Javier. #LaCasaFuerte13 pic.twitter.com/zp5IfHXWVI — SEGUI (@gh_seguidor) December 3, 2020

«Este sábado tenéis cita con los premios más importantes de la música en España. Los 40 Music Awards. Además de conocer a los premiados de cada categoría, podréis disfrutar de las actuaciones de los mejores artistas del momento».

«Desde Dua Lupa… Dua Lipa a ¿Cristian Tangana, verdad? No me pongáis solo la ‘C’. Ah, ¿es C. Tangana?».

Momento de confusión, silencio escénico e intento de fuga:

«Pero es Cristian Tangana, ¿verdad? Vale, vale».

Como subrayan en Twitter, no dio ni una Jorge Javier: C. Tangana es el nombre artístico de Antón Álvarez Alfaro, nada de Cristian.

😂😂😂😂😂 mis nuevos cantantes favoritos: dua 🔎 y Christian jajaja — Miguel (@MiguelBarqueroV) December 3, 2020

Lo más gracioso y eso hay que agradecérselo es que intentó salir del embrollo diciendo que él -«de pequeño»- escuchaba a María Dolores Pradera.

De los creadores de la Beyonsebe…

Dua lupa y Cristian tangana señores😂 pic.twitter.com/QsKIf1I8at — Lu! 🎄 (@luciajgez) December 3, 2020

Las hordas de las redes sociales, que son tan ordinarias como implacables, llevan horas dándoles vueltas a la pifia, y presentando a artistas como ‘Estepa’ por Estopa, ‘Ban Buddy’ por Bad Bunny, ‘Aitona’ por Aitana o ‘Juan Luis Balvin’ por J. Balvin.

Dua Lupa y Cristian Tangana viendo #LaCasaFuerte13 en sus casas pic.twitter.com/YQQaOsLdov — Adriyuyu 🏳️‍🌈 (@Adriyuyu) December 3, 2020

El precio de la fama.