Un cabreado Rafael Amargo se la jura a María Patiño y ella reta al bailarín desde Telecinco

Basta verlo, para darse cuenta de que Rafael Amargo -además de impulsivo, directo y abrasador- es muy mal enemigo.

Y de la gente que no se anda por las ramas.

Ha dejado patente que no quiere tener ningún tipo de relación con María Patiño, lo que en su mundillo significa ‘cruz y raya’.

El bailarín lo confesó este lunes en Socialité, programa de Telecinco en el que fue entrevistado en directo a la salida de un restaurante.

El bailarín, a través d ela reportera, agradeció el apoyo recibido por parte de algunos rostros de Sálvame tras su puesta en libertad:

«Quiero agradecer a todos los compañeros periodistas de los programas del corazón porque la mayoría me están defendiendo. Me conocen muy bien. A Belén Esteban, Kiko Matamoros, Antonio David Flores…».

Sin embargo, el artista, visiblemente molesto, no dudo en apartar a la presentadora de Socialité de la lista:

«Evidentemente a la de la vena ni la nombro».

Tras la insistencia del equipo del programa producido por La Fábrica de la Tele, Rafael Amargo atizaba con más dureza a la periodista:

«La belleza no se mide en malos corazones. Yo solo hablo con las personas que quieren informar y no deformar. Para las personas que tienen mala sangre, malas intenciones, no tengo tiempo».

Además, le ha acusado de no ganar su sueldo de forma honrada.

El tema ha vuelto a tratarse en la edición de ‘Socialité’ de este martes, 8 de diciembre de 2020.

María Patiño no ha escatimado en referencias muy irónicas como «el hombre más honrado del país».

Más tarde, ha intentado buscar la razón de la inquina de Amargo hacia ella.

«Demuestra que no ha visto el programa», dijo, relacionando su actitud a un episodio del pasado:

«Esto viene por defender los derechos de las bailarinas que no había pagado».

Tras dudar un rato, la periodista debió considerar que de perdidos al río y que si Amargo carga contra ella, ha llegado el momento de imitarle:

«Si por esto hace referencia a mi vena bienvenido sea. Voy a seguir haciendo lo mismo».

Dicho y hecho. A renglón seguido ha tirado de hemeroteca: