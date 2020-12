María Teresa Campos: "Me han quitado de la tele... y no quiero"

La frase típica, casi de chiste y muy española es: «Yo me voy, porque a mi no me echa nadie».

No es es el caso de María Teresa Campos.

Ha reaparecido la veterana estrella en Canal Sur, donde la siempre amable Toñi Moreno le ha hecho este 7 de diciembre de 2020 una larga y cariñosa entrevista y ha dejado perlas y bombazos.

Entre los segundos, una queja que le sale del alma:

«Los que nos dedicamos a hacer cosas para el público, es el público quien nos retira. En mi caso no es eso lo que ha ocurrido. Me han quitado de la tele».

Para reivindicarse a renglón seguido y subrayar que sigue siendo tan popular y querida como siempre:

«La gente me para por la calle y me dice: ‘¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves?’».

Y por si alguien no había pillado el mensaje a la primera, hasta lo ha explicado con detalle:

«O sea que me gustaría cerrar mi carrera profesional como yo quiero, y no como quieren otros».

Genio y figura a los 79 años, porque ha aprovechado Maria Teresa que la entrevistadora estaba a favor y el ambiente resultaba propicio para soltarle unos cuantos cachetes al ‘Sálvame’ de Telecinco, donde a principios de octubre la crucificó Jorge Javier Vázquez.

Tras escuchar a Toñi Moreno subrayar que no estaba nerviosa y que iba a permitir a su ‘maestra’ hacer la entrevista que le diera la gana, María Teresa ha insistido en que en canal Sur, a diferencia de Telecinco, ‘los vídeos son buenos’.

Y a propósito de como se ha modificado su vida, ha explicado:

«Bueno, me ha cambiado un poquillo todo, pero estoy bien. Tengo ilusiones personales y profesionales en este momento de la vida, que eso no es fácil ni normal».

Y concluía confesando sentirse inquieta por la situación que estamos viviendo en España: