Kiko Rivera manda un ‘frío’ mensaje a Isabel Pantoja y un regalo ‘tierno’ a Irene Rosales

Son las cosas que tiene la Navidad. A primera hora del 26 de diciembre de 2020, Kiko Rivera ha compartido una extraña pero reveladora imagen en su perfil de Instagram, en el Dj es sujetado por Isabel Pantoja, cuando este era niño, en un juego de sombras.

La fotografía parece un gesto de amor, pero va acompañada de un texto decepcionante, en el que el amor no aparece por lado alguno.

«Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño, incluso si es tu madre (…) Os quiero mucho y cada día que pasa mejor me siento pueden estar seguro de ello. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte».