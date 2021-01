Kiko Rivera: la Policía desaloja un centro comercial abarrotado por la gente que fue ver al Rey Mago

Es uno de los efectos perversos de la televisión, unido en este caso al síndrome rebaño al que tan proclives se están volviendo los españoles.

La Policía Local de Marbella ha desalojado este 2 de enero de 2021 un acto que tenía lugar en el Centro Comercial La Cañada por exceder el aforo permitido.

Y había tanta gente, porque estaba allí Kiko Rivera, darling televisivo y personaje de moda en revistas del corazón y redes sociales.

Junto a Kiko Rivera, estaban Omar Montes y Luis Rollán. Los tres iban disfrazados de Reyes Magos.

Les acompañaba Fani Carbajo, que representaba a la estrella de Oriente que les guiaba.

La pretensión de Kiko y le creemos era alegrar y animar estas atípicas Navidades.

La Cañada de Marbella. Aquí no hay COVID. pic.twitter.com/mLxXl8Dlg1

Sin embargo, la gran cantidad de personas que se aglomeraron en el centro comercial provocó que la Policía tuviera que verse obligada a intervenir y desalojar a todo el mundo.

Kiko afrontó el asunto con calma, serenidad y filosfía.

Y lejos de molestarse por el ‘pinchazo’ por su debut como rey mago en la Costa del Sol mantuvo la sonrisa y aprovechó la ocasión para felicitar su ex, Jessica Bueno, por su futura maternidad.

«Me he enterado, es una alegría que tanto Jessica cómo Jota vayan a tener un bebé», aseguró. No es para menos, ya que la feliz noticia se traduce en un hermano para su hijo mayor, Francisco Rivera Bueno.

Añadió que no emprenderá medidas judiciales contra su madre como se había hecho público «no lo haré, ya mandé el comunicado».

Las imágenes se han difundido por las redes sociales junto a numerosas críticas debido a la fácil transmisión del coronavirus en sitios cerrados con aglomeraciones de personas sin respetar la distancia de seguridad.

Desde un comunicado emitido por el centro comercial, aseguran que el acto era «sin público» porque se iba a retransmitir por las redes sociales. Por ello, se disculpan por lo sucedido.

La Navidad este año ha sido muy diferente en Cantora, o eso creíamos.

Kiko Rivera ha desvelado en Viva la Vida, por sorpresa, que Isabel Pantoja no ha estado tan sola y ha tenido un detalle que ha hecho aún más daño a sus hijos después de la polémica tan fuerte que llevan protagonizando desde hace varios meses.

Sí, el 2021 empieza fuerte en el clan Rivera-Pantoja, tanto que el Dj ha vuelto a hablar sobre su madre en una conexión con el programa en el que trabaja su mujer, Irene Rosales, y además de confirmar que toda relación con su progenitora está rotaha desvelado cómo ha vivido Isabel Pantoja la Navidad en la finca de Medina Sidonia y con quién ha estado.

«Ahora el que no quiere hablar con ellos soy yo. Esto no tiene nada que ver con la conversación que tuvo con mi hermana, eso es de traca. Ellos están felices, han celebrado la Navidad con amigos… Es muy fuerte que mi hermana no pueda entrar a Cantora y vayan amigos»