Isabel Gemio entrevista a María Teresa Campos: «Tú eres una cerda»

Para ajustarse fielmente a la realidad, en lugar de ‘Charlas con Alma’, el programa debería llamarse ‘Charlas Desalmadas’. ¡Virgen Santa que tono ny cuánto descaro!

Esta semana, María Teresa Campos acudió como invitada especial al programa de Isabel Gemio, «Charlas con alma», un espacio que la presentadora de televisión emite en su canal de Youtube.

La madre de Terelu Campos y Carmen Borrego fue la quinta entrevistada despues de Elsa Punset, Boticaria García o Cayetana Álvarez de Toledo.

«Te imaginabas así con casi 80 años?», fue una de las primeras preguntas que Gemio hizo a Campos y quizás la que encendió la mecha de la comunicadora. «Tú eres una cerda. Eso no lo ha dicho todavía nadie en televisión», respondió con cierto tono irónico.

Pero la cosa no quedó ahí. Poco después, a la presentadora se le ocurrió recitar la lista de las parejas sentimentales de María Teresa Campos que aparecían en la web Wikipedia:

«Tú con la Wikipedia no te tienes que hacer ni una entrevista».

Maria teresa no se amilanÓ.

«Si fuera un hombre no lo pondrían y tú estás entrando al trapo. No leas Wikipedia porque se ve que es machista».

«Yo no doy un titular a nadie si puedo evitarlo. Llega un momento que digo: «por aquí no quiero entrar». Y no has conseguido meterme. Además, ya es larga la entrevista», sentenció la matriarca del clan Campos.

María Teresa Campos decidió cortar ella la entrevista en vista de los temas que Gemio sacaba a relucir y de los que no estaba dispuesta a hablar:

«Termina el tema ya, de verdad te lo digo. Hija, de verdad, estoy cansada, no he venido a hacer terapia, he venido a una entrevista».

Y la Gemio con cara de atontada.