Terelu Campos se rompe en pantalla conmovida por el intento de suicidio de Rocío Carrasco

El capo Paolo Vasile borda estas cosas y sabe como disparar la audiencia mejor que nadie.

Esto de Rocío Carrasco ha sido uno de los secretos mejor guardados de la televisión.

Que la hija de Pedro el boxeador y Rocío la cantante vaya a hablar este próximo domingo, 21 de marzo de 2021, en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir vida’, ha pillado a casi todos por sorpresa.

Incluso a Terelu Campos, gran amiga suya.

La hija de María Teresa Campos, a la vista del revuelo que se montaba en ‘Sálvame’, escribió al director un Whatsapp pidiendo explicaciones.

Y por lo visto, se las dieron.

No tenía ni idea de que Rocío Carrasco había decidido abrirse en canal y contar su verdad en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ para poner fin a, según ella, más de 20 años de mentiras.

Las Campos siempre se han mostrado de su lado y hoy contamos con la presencia en plató de Terelu, que nos manifiesta lo feliz que le ha hecho esta decisión que ha tomado su amiga.

Terelu está feliz de que, por fin, todos escuchemos a Rocío y confiesa tener una confusión de sentimientos:

“Siento alegría porque era algo que muchas de las personas que la queremos creíamos que el silencio había sido suficiente durante un tiempo pero, pasado ese tiempo, ya el silencio estaba siendo perjudicial”.

Terelu revela cómo fue la conversación que ambas mantuvieron cuando Rocío le comunicó lo que había decidido hacer:

“Me llama y me dice ‘ya ha pasado, ya lo he hecho, quiero que sepas que he hablado, lo he contado todo y de esta manera y en este formato’. Yo me puse a llorar y luego le dije que estaba contenta y que lo tenía que hacer por sí misma, por ella (por Rocío Jurado), por Fidel y por todas las personas que hemos estado a su lado cuando nadie ha dado un duro por ella”.

Con su gracia habitual y afectuosa como siempre, Terelu ha comentado que la hija de la Jurado no ha vivido, sino que “se ha sobrevivido y mal vivido”:

“Ella ya no tiene miedo, ella había pensado que el silencio era lo mejor peor en la intimidad nunca ha sido así. Yo siempre he dicho que, cuando habéis preguntado por ella, que ella no estaba bien”.

Jorge Javier Vázquez anunció en ‘Sálvame’ el motivo que le ha llevado a Rocío Carrasco a romper sus 25 años de silencio y Terelu lo describe como “un dolorosísimo momento” pero no quiere hablar del tema: