Sacan en ‘Sábado Deluxe’ a una supuesta amante de Iker Casillas, que lo pone a caer de un burro

A los de mediaste, desde el capo Paolo Vasile al cotilla Jorge Javier Vázquez, pasando por el último ‘colaborador’, lo que les importa es subir audiencia y hacer caja.

A personajes como esta Ruth Sanz, que se presenta como ‘examiga y antigua amante’ de Iker Casillas, sólo le importa la pasat. Y hacerse un poco de fama, porque siempre resulta rentable en este mundillo pringoso de la televisión y las exclusavas.

Ruth, la supuesta examiga entrañable de Casillas, se ha hinchado este 20 de marzo de 2021, en ‘Sábado Deluxe’, a colgar trapos sucios en el tendedero de quien fuera mítico capital del Real Madrid, portero de la triunfante Selección Española de Fútbol y gran amor de Sara Carbonero.

La presunta amante del guardameta ha afirmado que Iker intentaba a toda costa esconder su relación con ella.

La mujer, que dice haber pasado seis años junto a Casillas, dijo muy pocas lindezas del deportista, y sobre el inicio de la relación, explicó:

Ruth aseguró que que los amigos de Casillas sabían de la relación entre ambos.

«Me enamoro de él porque lo admiro y es buen chaval, pero veo mentiras. Me quedaba a dormir cuando sus padres no estaban y sus amigos me decían que me estaba engañando. Me mentía cuando decía que la iba a dejar».

«Es muy tacaño. Realmente, tan solo me ha regalado camisetas y guantes firmados. Muchas veces dejaba por hacer mis cosas cuando le venía bien a él y si a mí me apetecía verle o hablar, siempre se excusaba diciendo que no podía o que había quedado para jugar al mus con sus amigos. Con 25 años, me enamoré de él. Es muy desconfiado y bastante raro con algunas cosas».

«Ha llegado para nosotros una fecha puntual y nunca ha tenido un detalle. Nunca. He sido engañada».