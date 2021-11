Rocío Flores pasa olímpicamente de Rosa Benito, a la que encima sacude Alessandro Lequio

Son de lo que no hay, estos famosos de medio pelo.

Cansada de situarse en el medio en todos los enfrentamientos familiares y de que su nombre esté continuamente en boca de todo el mundo, Rocío Flores ha dejado claro que por el momento no va a contestar a nada que tenga que ver con su madre Rocío Carrasco, ni con la separación de su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno.

«Ahora mismo no» ha respondido rotunda la influencer cuando le hemos preguntado si le gustaría contestar a los reproches de Rosa Benito, que hace unos días recriminaba a su sobrina que hubiese apoyado más a la ganadora de ‘Supervivientes’ en su ruptura que a su propia madre.

Tres palabras con las que Rocío deja claro que poco le importa lo que la exmujer de Amador Mohedano piense de su comportamiento en un delicado momento para Rosa por su tenso enfrentamiento con Alessandro Lequio tras asegurar que le daba «pena» porque le veía «muy mayor».

Unos comentarios que el italiano interpretaba en relación a sus circunstancias personales – por el fallecimiento de su hijo Aless en mayo de 2020 – y a los que respondía de lo más hiriente, llamando a la cuñada de Rocío Jurado «cortita» y metiéndose con Chayo Mohedano y su tryectoria profesional:

«En lugar de estar moviendo la bata de cola e el escenario está vendiendo sus braguitas en webs para adultos».

Una polémica que Rosa ha zanjado desconsolada, disculpándose con Lequio, jurando que jamás haría alusión a sus circunstancias personales y pidiendo rota en lágrimas respeto para Chayo sobre la que Rocío Flores ha preferido guardar silencio, evitando salir en defensa de su prima ni de su tía.

Tras unos días en Madrid en los que ha compaginado sus compromisos como influencer con su tiempo de ocio – tanto con su padre como con Olga Moreno – la hija de Rocío Carrasco ha puesto rumbo de nuevo a Málaga, donde intenta recuperar la normalidad al margen de las polémicas que rodean a su familia.

Tan discreta como de costumbre y asegurando que «todas las preguntas que me estáis haciendo cualquier persona que me conozca creo que sabe perfectamente cuál es la respuesta», Rocío ha preferido no comentar nada sobre la demanda de Gloria Camila a su madre.

Con un look bicolor tan fashion como cómodo, Rocío ha demostrado en su viaje a Málaga estar a la última en lo que a tendencias se refiere, combinando unos leggins encerados – con los que presumió de su llamativa pérdida de peso – un abrigo de plumas de Burberry y unas botas Doctor Martens (todo en color negro) con un jersey oversize en un favorecedor rosa, a juego con sus labios y su maleta.