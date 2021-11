‘El Show de Bertín’ y ‘Sábado Deluxe’: Kiko Rivera revela quién es su hermano favorito

Kiko Rivera, además de un tipo simpático, es directo, sincero y buena persona.

Y no se corta un pelo.

Hasta se ha atrevido a revelar quién de todos sus hermanos es su favorito:

Lo reveló el pasado viernes 26 de noviembre de 2021, en ‘El Show de Bertín’.

El DJ ha reconocido que siempre ha estado ahí cuando le ha necesitado y que ha dado la cara por él en muchísimas ocasiones. Además, desveló una anécdota que es de lo más curiosa.

“Llegó el día de la primera boda de mi hermano Francisco. Se acerca un chaval y me dice ‘hola’. Y le digo: ‘hola, ¿quién eres?’. Y me dice: ‘Soy tu hermano Cayetano’. Desde ese día hasta hoy creo que pocas veces me he separado de mi hermano Cayetano”.