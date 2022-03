Manuel (‘La Isla de las Tentaciones’) confiesa el trío que hizo con la hija de Guti y otro exconcursante

Manuel González fue uno de los concursantes del reality ‘La Isla de las Tentaciones 3‘. Sin duda, fue uno de los más destacados de la tercera temporada, por su infinidad de frases que acabaron haciéndose virales como la de «esta noche, carricoche«.

Entró al programa con su pareja en el momento, Lucía Sánchez, pero que tras varios comportamientos que a ninguna persona le gustaría ver de su pareja, lo acabaron dejando.

El gaditano tiene una larga trayectoria en los realities de Mediaset, empezó en ‘Mujeres, Hombres y Viceversa‘, luego ‘La Isla de las Tentaciones‘ y ahora debuta en ‘Celebrity Game Over‘.

Como ya pudimos comprobar varias veces, Manuel no tiene ningún problema en contarle a millones de personas su vida privada y, en este último reality que protagoniza, no iba a ser menos.

En el décimo episodio del reality de MTMAD y Mediaset, reveló una de sus historias sexuales. Confesó que había hecho un trío con Zayra Gutiérrez, hija del exjugador de futbol Guti, y junto con su amigo y compañero en ‘La Isla de las Tentaciones’, Cristian Jerez.

La historia comenzó en una noche en la que ambos salieron de fiesta y terminó en un hotel.

«Yo no sabía ni que era la hija de Guti, yo estaba en una discoteca y me tocaba la espalda, y ya empiezo a hablar con la chavala. Y yo, que soy más caliente que la matrícula de un cohete, me puse a hablar con ella y me la llevé al hotel, y me acosté con ella. Yo y mi amigo Cristian»

A partir de esa noche alocada, Manuel y Zayra comenzaron una «relación» que no duraría mucho, «estuve como tres meses hablando con ella, pero me bloqueó«. No es de extrañar que esto acabase siendo así, dado que las relaciones serias no son la especialidad de Manuel.

En ningún momento dejó claro cuándo ocurrió esa noche inolvidable. A pesar de eso, se puede deducir que sería entorno a febrero de 2021, porque Manuel subió algún que otro vídeo a Tik Tok. Ella salía bailando y ellos descamisados en la cama.

Como era de esperar, esos vídeos fueron eliminados al poco de hacerlos públicos, pero eso no impidió que muchas personas se descargasen el vídeo y acabase siendo comentado por miles de personas en el resto de redes sociales.

Es sorprendente como todavía hay personas que siguen sin ser conscientes del contenido que suben a las redes y del nulo control que puedes tener sobre él. Sobre todo, siendo personajes tan conocidos a nivel nacional que, a pesar de borrar el contenido a los pocos minutos de subirlo a Internet, los cientos de miles de seguidores lo pueden descargar o compartir.

Aunque teniendo en cuenta que a ninguno de los dos ex concursantes de ‘LIDLT’ no tuvieron ningún pudor a la hora de mantener relaciones sexuales en televisión, cómo les iba a importar subir un vídeo a Tik Tok en el que no era complicado deducir que había pasado algo ‘picante’ entre los tres.