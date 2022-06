La cantada fiscal del progre Joaquín Sabina ya tiene precio: 2,5 millones a pagar a Hacienda

El cantante Joaquín Sabina deberá pagar 2,5 millones de euros a Hacienda por la desestimación de la Audiencia Nacional, debido a que no declaró correctamente los derechos de autor de sus canciones.

El cantante tiene tres sociedades con las que gestiona un velero, libros antiguos, dos inmuebles en Madrid y uno en Rota, y sus derechos de autor. Estas sociedad, en las que también participan miembros de su familia, son: ‘Ultramarinos finos‘, ‘Relatores‘ y ‘El pan de mis niñas‘.

Según la sentencia, el problema es que, Hacienda afirma que las operaciones han de realizarse a precio de mercado. Hecho, que Sabina no hizo, ya que cedió gratuitamente los derechos de sus canciones..

«El demandante había cedido a las empresas ‘Relatores’ y ‘El Pan de mis niñas’ derechos de autor de su obra y de la que compusiera en un futuro y por esta cesión no percibía cantidad alguna según sus declaraciones tributarias»

De esta manera, el cantante pagaría menos a Hacienda, lo que se considera evasión de impuestos.

Entre 2008 y 2010, las tres empresas declararon casi 14 millones de euros de ingresos procedentes de «realización de galas, royalties ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa, etc.». A pesar de que Sabina intentó desligarse de estas empresas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentenció que no sería posible.

« No es verosímil que alguien que participa minoritariamente (menos del 25%) en el capital de una sociedad (Ultramarinos finos) reciba de ésta, en concepto de sueldo , 65.000 euros por prestar un trabajo que a la sociedad le ha generado unos ingresos de 7.091.940,68 euros en 2010 «

Como era de esperar, esto ha provocado revuelo en las redes sociales como Twitter.

Son todos tan rojos, tan rojos y tan progres, tan progres que les encanta defraudar a Hacienda, oye.

Y como Hacienda somos todos y no les gusta pues lo esconden y pio pio que yo no he sio.

En fin…

— MandalaMix 💚 🇪🇸 🏆🏆🤍🤍👑👑 (@MandalaMix) June 8, 2022