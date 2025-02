Josep Borrell recibe el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Pontificia Comillas

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, ha sido investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia Comillas en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la política internacional. Durante la ceremonia, Josep Borrell destacó la importancia del multilateralismo y la cooperación entre los Estados en un contexto global cada vez más complejo. Además, subrayó la necesidad de fortalecer los valores europeos ante los desafíos actuales y futuros, reafirmando su convicción de que la unidad es la clave para el progreso y la estabilidad.

Un reconocimiento a su trayectoria en política internacional

La Universidad Pontificia Comillas, a propuesta de su Facultad de Derecho (Comillas ICADE), ha otorgado el título de doctor honoris causa a Josep Borrell, destacada figura de la política europea y exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Este reconocimiento subraya su compromiso con la legalidad internacional, los derechos humanos y su liderazgo ético.

El discurso de Josep Borrell: claves de su intervención

El evento, presidido por el rector Antonio Allende, SJ, reunió a representantes de la academia, la diplomacia y diversas instituciones públicas y privadas. La laudatio estuvo a cargo del profesor Alberto Priego, quien destacó la capacidad de Borrell para “hacer lo correcto” en situaciones complejas. En sus palabras, ser parte del “club de los mejores para el mundo” exige no solo competencia, sino también compasión y compromiso con valores universales.

Priego recordó hitos clave en la trayectoria del homenajeado, como su decisión de permitir el desembarco en Valencia de 629 migrantes rescatados en el Mediterráneo o su firme postura frente a Rusia tras la invasión de Ucrania. Según Priego, Borrell ha sido un defensor incansable de los derechos humanos y un líder comprometido con la paz y la justicia.

La unidad de Europa como pilar fundamental

En su discurso, Josep Borrell agradeció el reconocimiento y lo dedicó a sus colegas que han trabajado junto a él en defensa del derecho humanitario. También ensalzó el legado educativo de los jesuitas, destacando su contribución al progreso social mediante la fe y la educación.

Borrell ofreció una reflexión sobre el papel actual de Europa: “Hace 500 años, éramos protagonistas de la historia; hoy somos más bien espectadores”. Sin embargo, subrayó que este cambio ha traído consigo una paz inédita entre los países europeos. Para él, esta unidad es un logro histórico que debe protegerse frente a las amenazas externas e internas.

El exalto representante también alertó sobre los desafíos globales, como el conflicto en Ucrania. “Ucrania no puede ganar sola; necesita nuestra ayuda. Si Europa no está preparada para asumir su defensa, toda nuestra paz estará en juego”, afirmó. Además, llamó a resistir las tendencias neoimperiales y abogó por un orden mundial basado en normas y no en la fuerza.

La importancia de su legado en la Unión Europea

El rector Antonio Allende cerró el acto destacando que este reconocimiento no solo honra la trayectoria académica y política de Borrell, sino también su compromiso ético. “Es un testimonio vivo del impacto que el conocimiento y los valores pueden tener en la construcción de una sociedad más justa”, afirmó.

Allende recordó que Comillas busca formar líderes que afronten los retos globales con valentía y responsabilidad social. En palabras del rector: “El liderazgo no se mide solo por el éxito personal, sino por el impacto positivo sobre la sociedad”.

Su visión sobre el futuro de la diplomacia europea

Con una extensa trayectoria tanto nacional como internacional, Josep Borrell ha ocupado cargos clave como ministro en España, presidente del Parlamento Europeo y alto representante de la UE. Durante su mandato (2019-2024), lideró la diplomacia europea en momentos críticos como la pandemia de COVID-19 o la guerra en Ucrania. Su firmeza frente a Rusia y su defensa del proyecto europeo consolidaron su reputación como un líder comprometido con los valores democráticos.

A nivel nacional, Borrell desempeñó roles destacados en los gobiernos socialistas de Felipe González y Pedro Sánchez, siendo un defensor constante del diálogo y la cooperación internacional.

Este reconocimiento por parte de Comillas refuerza su legado como una figura clave para entender los desafíos políticos y sociales del siglo XXI.