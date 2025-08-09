La TVE de la ‘telebasura sanchista’ da una patada en el culo a Belén Esteban y a María Patiño

Una patada en el culo.

Sin matices o medias tintas.

Y eso que estan en la pública que pagamos todos, locos con la ‘telebasura‘.

La noticia ha sacudido los pasillos de RTVE y el universo de los programas del corazón: Belén Esteban y María Patiño se quedan fuera de la televisión pública, y lo hacen de manera abrupta.

El formato La familia de la tele, lanzado con grandes expectativas, ha acabado siendo cancelado por la cadena tras unas audiencias decepcionantes, dejando a sus dos protagonistas fuera de cualquier futuro en RTVE.

Lo que ambas esperaban como una oportunidad de resurrección profesional en septiembre se ha traducido en un portazo antológico: ni reposiciones, ni recolocaciones, ni siquiera una despedida digna.

El experimento era arriesgado. La televisión pública apostó por dos figuras icónicas del entretenimiento rosa, con la esperanza de atraer a un público nostálgico y relanzar las tardes con un toque de polémica y espectáculo.

Pero el resultado fue demoledor: los espectadores dieron la espalda al formato, las críticas se multiplicaron y el propio equipo acabó desbordado por el desorden en plató y el caos editorial.

El estilo Sálvame que tantos años reinó en Telecinco ha quedado amortizado en RTVE, que ahora rechaza cualquier continuidad para este tipo de contenido.

Los motivos detrás del fracaso: audiencias y ambiente interno

El desplome fue rápido y sin paliativos. Las cifras de audiencia nunca acompañaron a La familia de la tele, ni en su versión digital ni en su breve paso por La 1. El público español parece haber cambiado sus preferencias, castigando con saña los intentos de resucitar viejas fórmulas centradas en gritos y escarnio público. Ni las rencillas entre colaboradores, ni las exclusivas recicladas lograron captar el interés del espectador actual, cada vez más exigente y menos tolerante con la llamada “telebasura”.

El ambiente interno tampoco ayudó. Fuentes cercanas al proyecto hablan de tensiones crecientes entre Belén Esteban y María Patiño, malestar por la falta de dirección editorial y una sensación generalizada de derrota. Incluso desde dentro se reconoce que la apuesta se convirtió rápidamente en una “trampa mortal”, que no solo dañó el prestigio de RTVE sino también el ánimo del equipo.

Datos curiosos sobre el programa y sus protagonistas

El estreno oficial del programa fue cancelado dos veces consecutivas: primero por la muerte del Papa Francisco, luego por un apagón eléctrico global que afectó a España y parte de Europa. Una mala suerte difícil de igualar en la historia reciente de la televisión española.

El formato sufrió cambios sobre la marcha: María Patiño fue retirada del segundo bloque tras solo unos días al frente del espacio, mientras Belén Esteban criticaba públicamente la fragmentación del programa y su incapacidad para terminar frases o aportar contenido propio.

Ranking: los momentos más surrealistas del declive televisivo

Cancelación doble: muerte papal seguida de apagón eléctrico global. Frases virales: Me voy llorando porque no puedo hablar, empiezo un tema y se me corta, confesó Belén Esteban en directo. La despedida sin despedida: tras semanas al aire, ni una reposición ni una mención especial para cerrar etapa. Contratos fantasma: ninguna tenía vinculación directa con RTVE; dependían exclusivamente del contrato con la productora. Meme colectivo: María Patiño compartió memes sobre las cancelaciones sucesivas en redes sociales, mostrando sentido del humor ante el desastre.

¿Y ahora qué? Futuro incierto para dos referentes mediáticos

Las fuentes internas consultadas por medios como Informalia o El Nacional son tajantes: “Están amortizadas y es un tipo de corazón que ya no tiene sentido ni futuro”. La cadena pública ha cerrado definitivamente la puerta a cualquier regreso, descartando incluso una recolocación en otros formatos o franjas horarias.

Mientras tanto, Belén Esteban ya contempla nuevos proyectos fuera de RTVE; su participación en programas como Tentáculos apunta a una reinvención necesaria tras el batacazo público. Por su parte, María Patiño reconoce abiertamente que La familia de la tele “ha sido un auténtico fracaso”, aunque no descarta volver algún día a TVE si surge una propuesta distinta. Su deseo sería pilotar un espacio nocturno más gamberro e irreverente, lejos del modelo clásico del corazón.

Claves para entender el giro radical en RTVE

La apuesta por formatos intergeneracionales, didácticos y menos centrados en polémicas personales marca la nueva línea editorial.

El rechazo creciente al uso de fondos públicos para financiar espectáculos considerados “reciclados” por parte tanto del sector como del público.

La crisis institucional que arrastra RTVE tras este fracaso obliga a revisar profundamente los criterios para elegir futuras estrellas o programas.

Curiosidades extra: datos locos sobre ‘La familia de la tele’

El programa llegó a tener hasta tres presentadores simultáneos en plató (Patiño, Hernand y Albizua), generando confusión tanto entre colaboradores como espectadores.

Se rumorea que el caché cobrado por Belén Esteban nunca fue desvelado oficialmente; RTVE lo consideró “información confidencial” durante toda la producción.

¿Es el fin definitivo para el universo ‘Sálvame’?

Todo apunta a que sí. Tras el cierre abrupto tanto en Telecinco como ahora en TVE, queda claro que los tiempos han cambiado para este género televisivo. El giro hacia contenidos más diversos e intergeneracionales deja fuera a quienes dominaron durante décadas los platós españoles. A día de hoy, ni polémicas virales ni promesas nostálgicas logran recuperar al público perdido.

En resumen:

Belén Esteban y María Patiño han sido liquidadas sin contemplaciones por una RTVE decidida a enterrar definitivamente la era dorada del corazón televisivo clásico.

El público exige nuevos formatos más frescos y menos dependientes del escándalo.

La televisión pública inicia así una nueva etapa marcada por riesgos editoriales diferentes, dejando atrás —y sin retorno— a dos figuras emblemáticas cuyo tiempo parece haber pasado definitivamente.