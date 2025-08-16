Melani, de ‘Tu cara me suena’ a ‘Pasapalabra’: el debut de una estrella precoz que no deja de sorprender

El plató de Antena 3 ha vuelto a ser testigo de un momento singular.

La flamante ganadora de Tu cara me suena, Melani García, se ha estrenado como invitada en Pasapalabra y no ha dejado indiferente a nadie.

En un ambiente marcado por la competencia entre los concursantes habituales, la artista valenciana ha aportado frescura y espontaneidad, confirmando su estatus como una de las jóvenes promesas del panorama musical y televisivo español.

A día de hoy, 16 de agosto de 2025, el nombre de Melani ya figura en los rankings de talentos precoces.

Nacida en La Eliana (Valencia) en 2007, con tan solo 18 años ha encadenado hitos: desde ganar La Voz Kids en 2018, representar a España en Eurovisión Junior un año después y, recientemente, conquistar la edición más reñida de Tu cara me suena.

Un debut esperado y lleno de emoción

Su aparición en Pasapalabra llega apenas un mes después de proclamarse campeona del popular concurso de imitaciones. Melani compartió equipo con otros nombres destacados como Miquel Fernández y vivió situaciones memorables junto a los concursantes fijos Manu y Rosa.

Durante su intervención, no ocultó la sorpresa y emoción por esta nueva experiencia: «Yo no me lo creía cuando me lo dijeron y me llevé una sorpresa increíble», confesó entre risas. La atmósfera estuvo cargada de buen humor, sobre todo en las pruebas musicales, donde Melani demostró sus dotes y puso contra las cuerdas incluso a rivales experimentados como Abril Zamora.

Una trayectoria meteórica marcada por la versatilidad

El recorrido artístico de Melani García es tan variado como sorprendente. Con apenas 11 años deslumbró en La Voz Kids bajo el amparo de Melendi, gracias a su dominio del canto lírico. Al año siguiente, su tercer puesto en el Festival de Eurovisión Junior con el tema “Marte” –y aquel viral helado tras la actuación– consolidó una imagen cercana y espontánea.

Desde entonces, Melani ha demostrado ser mucho más que una cantante: compagina estudios con clases de violín, piano, danza y gimnasia rítmica. Además, destaca por su fluidez en inglés y una capacidad para adaptarse a cualquier género musical.

En Tu cara me suena, Melani se atrevió con imitaciones tan dispares como Céline Dion, Sabrina Carpenter, The Ronettes, Beyoncé o Shakira, logrando victorias memorables y emocionando tanto al jurado como al público. Uno de los momentos más comentados fue cuando decidió ceder sus premios a compañeros como Manu Baqueiro, Yenesi o Goyo Jiménez tras convertirse en tricampeona consecutiva.

Curiosidades, datos locos y anécdotas fuera del guion

Cumplió la mayoría de edad durante la emisión del programa, celebrándolo entre bambalinas rodeada del equipo digital que le preparó una fiesta sorpresa.

Compaginó la grabación con sus estudios de segundo de bachillerato y la preparación para la PAU (EBAU), logrando matrícula de honor.

Fue la primera participante en ganar tres galas consecutivas en una misma edición cediendo sus premios voluntariamente.

En Eurovisión Junior, tras su actuación fue vista celebrando con un helado; esa imagen se viralizó y se convirtió en meme nacional.

Es capaz de imitar tanto voces masculinas como femeninas con precisión milimétrica; llegó a interpretar temas clásicos y actuales sin perder su sello personal.

Durante Pasapalabra, mostró su lado más competitivo pero también divertido: sufrió públicamente cuando Manu y Rosa no acertaban canciones actuales en “La Pista”, confesando que “estaba sufriendo” ante el bloqueo musical del equipo.

Entre bambalinas es conocida por hacer bromas imitando acentos e inventar coreografías improvisadas para relajar tensiones antes del directo.

Rankings: los récords que ya ostenta Melani

Ranking Detalle Ganadora más joven ‘Tu cara me suena’ Logró el título con solo 18 años Primer puesto en galas consecutivas Tres victorias seguidas (récord absoluto) Finalista más precoz Se convirtió oficialmente en finalista antes incluso de cumplir la mayoría de edad Éxito internacional Tercer puesto para España en Eurovisión Junior 2019 Polifacética artística Canto lírico, pop internacional, interpretación instrumental (violín/piano) y danza

El futuro inmediato: retos musicales y televisión

El impacto mediático tras sus victorias ha catapultado a Melani al centro del entretenimiento nacional. Su paso por programas como Espejo Público o Y ahora Sonsoles le ha permitido consolidar una imagen cercana pero profesional. La propia artista reconoce que está al inicio de una carrera para la que aún tiene “mucho que aprender”, aunque tanto compañeros como presentadores coinciden: “Melani es una máquina”.

Próximos proyectos incluyen colaboraciones musicales, eventos solidarios y apariciones televisivas donde explorará nuevos registros artísticos. Su paso por Pasapalabra confirma que Melani no tiene techo; cada reto televisivo es una oportunidad para reinventarse sin perder naturalidad ni frescura.

El público espera ya cuál será el siguiente paso de esta artista valenciana que redefine el concepto “niña prodigio” para convertirlo simplemente en talento real, cercano e imparable.