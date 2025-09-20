Ester Expósito, entre confesiones y rollos: “Ya me he cansado” de romances en el gremio

El bullicio habitual de La Revuelta se vio interrumpido por una confesión inesperada. Ester Expósito, invitada junto a Mirela Balic para promocionar la película El talento, decidió hablar con claridad sobre su vida sentimental.

En un formato que suele dar pie a anécdotas ligeras, la actriz madrileña optó por lo personal y lo directo: “Yo todos mis novios han sido actores”.

No era una frase lanzada al aire, sino el resumen de años donde trabajo y afectos han ido de la mano.

La conversación, lejos de quedarse en la anécdota, sirvió para abrir el debate sobre cómo la convivencia en el rodaje puede transformar compañeros en parejas.

El tiempo compartido, las largas jornadas y la complicidad forjada frente y detrás de las cámaras acaban rompiendo barreras entre lo profesional y lo privado. Como ella misma admitió: “El roce hace el cariño”.

El plató se apagó entre aplausos pero quedó flotando esa sensación tan humana—y tan poco glamurosa—de querer algo distinto a lo conocido. Porque hasta las estrellas necesitan respirar fuera del set.

¿Romances inevitables o rutina agotadora?

Mientras Mirela Balic se mostraba reacia a tener relaciones sentimentales con compañeros de profesión, Expósito reconocía que para ella había sido justo lo contrario. Sin embargo, tras años repitiendo ese patrón, llegó el momento del cansancio: “Ya me aburro, me he cansado. Quiero algo que no tenga nada que ver. Te retroalimentas y estás siempre hablando de lo mismo”. La actriz confiesa así su deseo de conocer a personas ajenas al mundo del cine, buscando otras conversaciones y perspectivas lejos del círculo habitual.

Este hartazgo conecta con una realidad poco visible: la dificultad de separar vida personal y profesional en una industria donde los límites se diluyen constantemente. Para muchos intérpretes, el set se convierte en segunda casa y los compañeros en familia elegida. Pero esa convivencia intensiva también puede llevar a círculos cerrados donde resulta difícil encontrar aire fresco.

El talento, éxito y exposición pública

La visita al programa tenía como objetivo principal presentar El talento, un drama dirigido por Polo Menárguez que ya está en los cines españoles desde principios de septiembre. La película adapta la novela clásica La señorita Else de Arthur Schnitzler, trasladando al público una historia marcada por los dilemas éticos, la presión social y el coste personal del éxito.

En la cinta, Ester Expósito interpreta a Elsa, una joven violonchelista que debe elegir entre su dignidad y el bienestar familiar ante una petición inesperada durante una fiesta de la alta sociedad. La trama explora cuestiones tan actuales como los abusos de poder, la cosificación y el precio del talento femenino en un entorno hostil. El reparto lo completan nombres destacados como Pedro Casablanc y la propia Mirela Balic, quienes aportan matices a una historia que interpela al espectador sobre los límites personales.

La implicación emocional de Expósito en este papel ha sido notable. Según el propio director, la actriz se volcó con la preparación del personaje, aprendiendo incluso técnicas básicas del violonchelo para dotar de realismo a su interpretación. Este compromiso ha sido destacado también por su compañera Balic durante la promoción: “Ester está inmensa; para mí es lo mejor que has hecho en tu carrera”.

Más allá del plató: sinceridad sobre sexualidad y presión mediática

En el bloque más desenfadado del programa, David Broncano aprovechó para preguntar sobre temas personales ligados a la sexualidad. Expósito se mostró sin filtros: “No me considero una persona muy sexual” y detalló que durante los últimos meses su vida íntima ha estado marcada por el estrés laboral: “En verano muy bien… Ahora estoy super estresada con la promo, grabando, y no me ha apetecido tanto”, confesó.

Además, abordó abiertamente la presión mediática por su aspecto físico y criticó los comentarios constantes sobre su cuerpo: “No se habla de los cuerpos de los demás… Las mujeres también cambiamos, engordamos o adelgazamos igual que los hombres. Significa que estamos vivas”. Sus palabras resonaron especialmente tras semanas de titulares sobre posibles cambios estéticos—aunque Expósito insistió en que solo estaba “más gordita”, defendiendo así la diversidad corporal frente a los cánones impuestos por la industria.

Una generación expuesta… pero también reivindicativa

Las declaraciones de Ester Expósito ponen sobre la mesa un debate generacional dentro del audiovisual español. Por un lado, muestran cómo las relaciones sentimentales entre actores siguen siendo habituales debido al intenso ritmo laboral compartido; por otro, reflejan un hartazgo creciente ante el círculo cerrado del gremio.

A día de hoy, 19 de septiembre del 2025, estas confesiones han generado conversación tanto entre seguidores como dentro del sector. No solo por lo inusual de escuchar a una figura pública desnudarse emocionalmente en horario prime time sino porque evidencian las contradicciones e inseguridades propias de quienes viven bajo constante exposición mediática.

