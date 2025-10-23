Silvia Intxaurrondo va a por la pasta: demanda millonaria contra RTVE tras la regularización de su contrato

La tranquilidad habitual de ‘La Hora de La 1′ ha sido sacudida por un asunto que va más allá de lo meramente televisivo y se adentra en los juzgados: Silvia Intxaurrondo ha interpuesto una demanda contra RTVE tras experimentar una reducción drástica en su salario, reclamando los más de 269.000 euros anuales que percibía bajo su antiguo contrato.

Este caso pone en evidencia el complicado entramado de contratos dentro de la televisión pública y la delgada línea que separa el estatus de colaborador externo del de trabajador regulado por convenio.

Todo comenzó cuando la Inspección de Trabajo, hace unos meses, centró su atención en el contrato mercantil que Intxaurrondo tenía con RTVE, firmado a través de la empresa Sukun Comunicación S.L., administrada por su esposo.

La investigación determinó que era necesario regularizar esta relación laboral y ajustarla a la normativa vigente, lo que obligó a la cadena a ofrecerle un contrato laboral conforme al convenio interno.

Como resultado directo: una reducción considerable en sus ingresos y la pérdida de condiciones que ahora la periodista reivindica ante los tribunales como salario atrasado.

¿Cuánto cobraba realmente Silvia Intxaurrondo?

El debate sobre el salario de Silvia Intxaurrondo ha generado una auténtica tormenta mediática. Según documentos oficiales y el Portal de Transparencia, su contrato anterior le aseguraba un máximo de 269.757 euros al año, sumando tanto su labor como presentadora como su rol como codirectora de ‘La Hora de La 1’. Esta cifra se alcanzaba por dos conceptos: 182.000 euros anuales por producción y otros 87.757 euros por presentación. Tras la regularización, RTVE le ofreció un contrato bajo convenio, con salarios y complementos muy inferiores a los que ella disfrutaba anteriormente.

En el último año fiscal, la sociedad Sukun Comunicación S.L. facturó 241.899 euros a RTVE, cifra que ha sido reconocida públicamente por la propia corporación. El contrato renovado en 2023 ascendía a 547.514 euros por dos años, es decir, alrededor de 273.757 euros por ejercicio, según los datos oficiales. Sin embargo, tras el ajuste y la aplicación del convenio, esa cifra se redujo considerablemente, lo que ha llevado a Intxaurrondo a presentar esta reclamación judicial.

Claves de la demanda: autonomía y pluses en el centro del debate

Uno de los aspectos más singulares del contrato original de Intxaurrondo era su «total autonomía» para expresarse en antena, una condición casi excepcional dentro del ámbito televisivo público, reflejada claramente en el documento: «El contenido de las intervenciones de la codirectora y presentadora/conductora dentro del programa contratado será establecido por ella misma, con total autonomía y asumiendo así la empresa contratada todas las responsabilidades derivadas de sus opiniones y manifestaciones libremente expresadas». Con la regularización, esa autonomía ha desaparecido: sus intervenciones ahora deben ajustarse al Código Ético y al Manual de Estilo de RTVE.

En cuanto a los pluses, el contrato anterior incluía extras por programas especiales y desplazamientos mucho mayores a los estipulados en el convenio actual, que apenas superan los 120 euros por disponibilidad o los 40 euros en concepto familiar. Según expertos consultados, es prácticamente imposible que la suma total de todos los pluses actuales alcance lo que Intxaurrondo recibía anteriormente.

Ranking salarial y curiosidades sobre la televisión pública

La situación vivida por Silvia Intxaurrondo ha reavivado el debate sobre los salarios en RTVE. A modo informativo, aquí están algunas cifras relevantes comentadas recientemente:

Silvia Intxaurrondo : hasta 269.757 euros anuales con su anterior contrato mercantil.

: hasta 269.757 euros anuales con su anterior contrato mercantil. Jesús Cintora : llegó a percibir más de 200.000 euros anuales durante su etapa al frente de Las cosas claras.

: llegó a percibir más de 200.000 euros anuales durante su etapa al frente de Las cosas claras. Mariló Montero : su salario en La Mañana de La 1 superaba los 180.000 euros.

: su salario en La Mañana de La 1 superaba los 180.000 euros. Ana Blanco: rondaba los 150.000 euros anuales como presentadora principal.

Curiosidades e información adicional sobre este caso:

El contrato original incluía una cláusula tan amplia sobre autonomía que RTVE no podía censurar sus opiniones durante las emisiones directas; algo insólito para una corporación pública.

La regularización surgió tras una denuncia anónima que llevó a la Inspección de Trabajo a intervenir; esto ha abierto un debate interno acerca del uso indebido de sociedades mercantiles para pagar a presentadores destacados.

El proceso judicial comenzará esta primavera mientras Intxaurrondo continúa liderando las audiencias matinales tras la salida reciente de Marc Sala .

. La diferencia entre el salario bajo convenio y el anterior contrato ha sido calificada como «abismal» por fuentes sindicales; consideran este caso un precedente para otros colaboradores dentro de RTVE.

El trasfondo: discusión sobre contratos y transparencia en RTVE

El caso protagonizado por Silvia Intxaurrondo pone al descubierto una realidad incómoda para RTVE: cómo coexisten contratos mercantiles con condiciones excepcionales junto a regulaciones estrictas para el resto del personal. Aunque el propio convenio es uno de los más generosos del sector audiovisual español, no alcanza las cifras negociadas por algunos presentadores externos. Además, desde Inspección han dejado claro que utilizar sociedades para evitar cotizaciones e impuestos es una práctica bajo vigilancia tanto por Hacienda como por Seguridad Social, especialmente después del caso Intxaurrondo.

Los sindicatos ven esta demanda como un intento por parte de Intxaurrondo «de quedarse con lo mejor de ambos mundos»: disfrutar del salario elevado propio de una estrella externa mientras mantiene las garantías del convenio colectivo. Por su parte, RTVE defiende haber actuado conforme a ley y sostiene que esta regularización era inevitable tras las inspecciones realizadas.

El futuro inmediato para ‘La Hora de La 1’ y la imagen pública de Intxaurrondo

Mientras se resuelve esta situación legalmente, Silvia Intxaurrondo continúa al mando del programa La Hora de La 1, ahora sola ante el micrófono y con todo el peso mediático sobre sus hombros. Reconocida por haber cultivado una imagen sólida basada en independencia y rigor informativo, ha llevado a cabo algunas entrevistas políticas muy comentadas recientemente; muchos consideran que se ha convertido en una voz influyente dentro del panorama matinal español.

El desenlace judicial no solo definirá su trayectoria profesional sino también afectará a otros presentadores y colaboradores dentro del ente público justo cuando temas como transparencia y equidad salarial están más presentes que nunca. Mientras tanto, RTVE enfrenta el reto constante de equilibrar talento con legalidad bajo la atenta mirada crítica del público.