Taz Skylar: de dormir en un coche en la calle a estrella mundial de Netflix

Taz Skylar, cuyo nombre completo es Tarek Yassin Skylar y nació en Tenerife en 1995, creció entre las Islas Canarias y el Reino Unido, hijo de un padre libanés y una madre británica.

Su vida da un giro inesperado a los 15 años, cuando es expulsado del instituto y decide marcharse a Australia para dedicarse a la fabricación de tablas de surf.

Durante ese tiempo, vive en su coche, barre espuma en una fábrica a cambio de un lugar donde dormir y aprende el oficio gracias a tutoriales en YouTube. Se levanta a las 4:30 de la mañana, medita, pasea en ayunas y trabaja hasta que el polvo lo cubre por completo. Su lema es claro: «Cuando el resto duerme, yo trabajo. Cuando el resto come, yo estudio».

En Donostia, pasa varios años y se enamora perdidamente de la tortilla de patatas gipuzkoana. Allí estudia antes de dar el salto hacia la fama. Su talento como shaper lo lleva a Icons of Foam, la competición más prestigiosa del mundo. Timmy Patterson lo apoda «The Prodigy Kid». Firma tablas bajo la marca Pukas x TAZ, viaja con grandes como Matt Biolos y se relaciona con Maurice Cole. Vissla lo incorpora a su programa de innovadores. Sin embargo, Taz anhela más: termina sus estudios en Bellas Artes, planea dedicarse a la arquitectura naval y sueña con un salto BASE en Río.

Del shapeo a las luces de Hollywood

Decide cambiar el rumbo de su vida. Se traslada a Londres y comienza a probar suerte como actor. Su carrera arranca con cortometrajes como Venom, Beautiful y Trophy entre 2015 y 2018. También escribe, produce y dirige obras como Neon y Multi-Facial. En 2018 llega The Reserves, seguido por Escuadrón de la muerte, Lie Low y Villano. En Hierve aprende verdaderamente sobre cocina; luego actúa como Walt en The Lazarus Project. Antes de que estallara la pandemia, envía una prueba para conseguir el papel de Sanji en One Piece. Entre miles de aspirantes, logra el papel con el visto bueno del propio Eiichiro Oda.

Para interpretar al cocinero luchador del grupo Sombrero de Paja, se entrena intensamente en taekwondo hasta alcanzar el cinturón negro, además de practicar capoeira y diversas artes marciales. Realiza sus propias escenas de acción en lugares como Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Perfecciona sus habilidades culinarias y se encarga del doblaje al español con acento canario, algo poco común en Netflix. La serie se convierte en un fenómeno en 2023: alcanza los primeros puestos en decenas de países. Y ahora se prepara una segunda temporada para 2026.

Risas y anécdotas en La Revuelta

Este lunes 9 de marzo, Taz Skylar hizo su debut en ‘La Revuelta’ junto a David Broncano en RTVE. La conexión es inmediata: peinados similares y risas continuas marcan el ambiente. Le regala a Broncano un gorro característico de Luffy junto con un anillo que él mismo ha fabricado usando una fundidora que aprendió a manejar gracias a YouTube. Comparten tortilla de patatas, su favorita procedente del País Vasco.

Recuerda su infancia como «niño guiri» debido a su aspecto y nombre peculiar durante su etapa escolar canaria. Como bilingüe responde «¿Qué pasa máquina?» si le hablan inglés mientras está en España. En Tokio, para intentar ligar con una japonesa utiliza una aplicación con traducción simultánea; «Se lo muestro y me mira con cara de ¿qué pone? Cuando empezó a fluir pensé: ¡Agüita!». Celebra que «¡Ya no hay límite!».

Broncano lo describe como «más canario que el gofio». Taz sigue las andanzas del programa por redes sociales y promete ayudarle con un cambio de look. De surfista desconocido ha pasado a convertirse en una figura destacada dentro del universo Netflix; su trayectoria inspira al público. Con One Piece consolidado bajo su nombre, Taz Skylar conquista tanto pantallas como platós sin olvidar nunca sus raíces.