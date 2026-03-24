Christian Gálvez habla abiertamente sobre sus difíciles comienzos con Patricia Pardo

Christian Gálvez y Patricia Pardo han decidido ser transparentes sobre el inicio de su relación.

Su historia comenzó en 2022, justo después de que ambos cerraran capítulos largos con sus exparejas.

Él dejó atrás una relación de 15 años con Almudena Cid, gimnasta y actriz, y ella se recuperaba de su divorcio con Francisco Márquez, el padre de sus hijas Aurora y Sofía.

La coincidencia temporal desató críticas implacables: les acusaron de ser apresurados, empalagosos e incluso deshonestos.

En una reciente entrevista en el pódcast Lo que tú digas de Álex Fidalgo, Patricia Pardo ha aclarado las dudas, mientras que Gálvez respalda su versión con anécdotas personales.

Todo se desató cuando socialité reveló su coqueteo.

«Éramos dos personas separadas que se conocieron en un pasillo de Telecinco. No habíamos dado un puñetero primer paseo por la calle», explicó Pardo.

Sus compañeros de trabajo fueron los que soltaron la bomba, lo que llevó a los paparazzi a seguirles sin descanso. Al principio, la pareja decidió mantener silencio, pero eso tuvo un alto costo.

«Hemos pagado un peaje muy grande», reconoce ella. A Pardo la etiquetaron como la mala de España, mientras que Gálvez soportó lo peor del aluvión mediático. Almudena Cid respondió en redes con un contundente comentario: «Ninguna mentira, por más que se repita, se vuelve verdad». La respuesta de Pardo fue llena de respeto: «Deseo felicidad a todo el mundo». Para conocer más sobre cómo Gálvez detalla esos meses complicados, consulta la entrevista exclusiva en Hola.

El primer año fue «terrorífico», admite Pardo. Se casaron en secreto unos meses después y dieron la bienvenida a su hijo, Luca. Para sobrellevar la tormenta, se mostraron «empalagosos» en Instagram.

Esta estrategia funcionó: aunque los mensajes eran genuinos, tenían un toque exhibicionista que ayudó a restar tensión. Viajes a Florencia marcaron momentos importantes para ellos. En 2022, Gálvez capturó una imagen icónica desde una terraza. Tres años después regresaron junto a Luca y las niñas, como un David triunfante tras derrotar a Goliat, las críticas recibidas. Su lema tatuado es Luz y camino. En palabras de Pardo, «El amor verdadero siempre vence. No arrojamos la piedra, la usamos para construir».

Gálvez destaca la organización familiar como clave del éxito. Él se encarga de los tres niños mientras ella presenta Vamos a ver. «Los hijos son motor, no freno», afirma él. Ahora que ambos cuentan con carreras consolidadas –él ex presentador de Pasapalabra, ella figura destacada en Telecinco– miran hacia atrás sin resentimientos.

Su relación tiene detalles sorprendentes: