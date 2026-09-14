Juan Beato: «Si me lo hubieran dicho al principio, probablemente no me lo habría creído»

Juan Beato ha conseguido convertir una afición en una forma de vida. Lo que comenzó de manera espontánea, sin una estrategia concreta y simplemente por las ganas de crear contenido y divertirse, ha terminado construyendo una comunidad que sigue de cerca sus vídeos, sus proyectos y los retos que emprende.
Uno de los momentos que marcó especialmente su trayectoria fue la vuelta a España en patinete, una aventura que le permitió comprobar hasta qué punto detrás de los números de las redes sociales hay una comunidad real dispuesta a acompañarle en sus proyectos.
Pero la exposición pública también tiene una cara menos amable. Las críticas, el ‘hate’, la pérdida de privacidad y la sensación de que cualquiera puede opinar sobre su vida forman parte del día a día de un creador de contenido. Beato reconoce que ha aprendido a gestionar esa presión con el paso del tiempo, aunque admite que sigue siendo una situación «bastante rara».
En esta entrevista para PERIODISTA DIGITAL, Juan Beato habla de su vida lejos de las cámaras, de sus comienzos, de la relación con sus seguidores, de los momentos en los que necesita desconectar y de todo lo que todavía quiere hacer. Porque, pese a lo conseguido, tiene claro que todavía queda mucho camino por recorrer.
«Cuando se apagan las cámaras también soy una persona bastante tranquila»
Para empezar por el principio, ¿cómo es Juan Beato cuando se apagan las cámaras y deja las redes a un lado?
Pues bastante normal, la verdad. Creo que en redes se ve una parte de mí con más energía, más pendiente de hacer cosas, grabar, estar activo… pero cuando se apagan las cámaras también soy una persona bastante tranquila.
Me gusta estar con mi gente, desconectar, hacer planes normales y no estar todo el rato pensando en contenido. Al final creo que es importante tener una parte de tu vida que no dependa de si algo se puede grabar o subir.
«Al principio subes cosas sin pensar demasiado en números»
¿Cómo empezaste en esto de crear contenido? ¿Te imaginabas que algún día llegarías a tener tanta gente pendiente de lo que haces?
Empecé porque me apetecía y porque me divertía. No había una estrategia ni pensaba que pudiera llegar tan lejos.
Al principio subes cosas sin pensar demasiado en números. Simplemente quieres hacer algo que te guste y ver qué pasa. Luego poco a poco empieza a crecer, ves que la gente responde, que vuelve a tus vídeos, que te escribe… y ahí empiezas a darte cuenta de que se está formando una comunidad.
Pero si me lo hubieran dicho al principio, probablemente no me lo habría creído.
«Lo mejor es poder dedicarte a algo que te gusta y compartirlo con gente que conecta contigo»
¿Qué es lo que más disfrutas de hacer vídeos y estar en contacto con tus seguidores?
Creo que lo mejor es poder dedicarte a algo que te gusta y encima compartirlo con gente que conecta contigo.
Hay veces que haces un vídeo y piensas: «Esto me hace gracia a mí, a ver qué pasa», y luego ves que la gente se lo toma igual, lo comenta, lo comparte, te escribe… y eso mola muchísimo.
También disfruto mucho cuando haces algo diferente y ves que funciona. Esa sensación de seguir probando cosas y no tener que hacer siempre exactamente lo mismo.
«A veces todo el mundo puede opinar sobre ti»
Supongo que exponerse tanto también tiene una parte menos bonita. ¿Qué es lo que más te cuesta de estar en redes?
Probablemente sentir que a veces todo el mundo puede opinar sobre ti.
Y además muchas veces opinan viendo solamente una parte muy pequeña de tu vida. Un vídeo, una frase, diez segundos… y de repente alguien cree que sabe perfectamente cómo eres.
Con el tiempo aprendes a llevarlo mejor, pero sigue siendo una cosa bastante rara.
También creo que cuesta mantener cierta privacidad. Al principio igual compartes absolutamente todo porque te hace ilusión y luego te das cuenta de que hay cosas que prefieres guardarte.
«Si alguien te dice algo con sentido, claro que lo escuchas»
¿Te afecta cuando alguien te critica por algo que has dicho o publicado, o has aprendido ya a tomártelo con más tranquilidad?
Depende mucho de la crítica.
Si alguien te dice algo con sentido, claro que lo escuchas. De hecho, creo que es bueno, porque todos nos equivocamos y a veces desde fuera ves cosas que tú no ves.
Otra cosa es el hate porque sí. Cuando alguien simplemente quiere insultarte o hacer daño, con el tiempo aprendes a darle menos importancia.
Obviamente somos humanos y alguna cosa puede afectarte, pero intento no quedarme demasiado con eso. Si no, sería imposible estar en redes.
«La vuelta a España en patinete fue uno de esos momentos en los que pensé: “Esto ya se ha convertido en algo bastante serio”»
¿Hay algún momento desde que empezaste en redes que recuerdes especialmente y digas: “Aquí me di cuenta de que esto iba en serio”?
Sí. Creo que uno de los momentos en los que de verdad me di cuenta de que todo esto era mucho más grande de lo que yo pensaba fue cuando hicimos la vuelta a España en patinete.
Ahí te das cuenta de que detrás de los números hay gente real siguiendo lo que haces, pendiente del proyecto y queriendo formar parte de alguna manera. Ver toda la respuesta que tuvo y todo lo que se generó alrededor fue bastante fuerte.
Creo que fue uno de esos momentos en los que pensé: «Vale, esto ya se ha convertido en algo bastante serio».
«Hay momentos en los que necesitas parar»
¿Alguna vez has pensado en dejarlo todo y alejarte durante un tiempo de las redes?
Dejarlo todo como tal, no sé, pero sí hay momentos en los que necesitas parar.
Estar constantemente pensando en qué vas a subir, qué tienes que grabar o qué está funcionando puede llegar a cansar bastante.
A mí agosto, en concreto, me sirve muchísimo para desconectar de todo. Intento bajar el ritmo, separarme un poco de las redes y dedicar tiempo a otras cosas. Creo que me viene muy bien mentalmente y, además, hace que vuelva con más ganas y con la cabeza mucho más fresca.
Si algún día dejara de disfrutar completamente de esto, sí tendría que plantearme qué hacer, porque no me gustaría seguir solamente por obligación.
«Sin la gente que está al otro lado, nada de esto tendría sentido»
¿Qué papel tienen tus seguidores en todo esto? ¿Lees los mensajes que te mandan o llega un momento en que es imposible atender a todo el mundo?
Son una parte fundamental. Sin la gente que está al otro lado viendo los vídeos, comentando y apoyando, evidentemente nada de esto tendría sentido.
Intento leer bastante, sobre todo comentarios y mensajes, aunque llega un punto en el que es físicamente imposible contestar a todo.
Pero sí intento estar pendiente porque, al final, también te ayuda a entender qué está gustando, qué no y cómo está recibiendo la gente lo que haces.
«Cometer errores forma parte de todo esto»
Si pudieras volver al día en que empezaste, ¿harías algo de manera diferente?
Seguramente sí, pero tampoco cambiaría demasiado.
Hay decisiones que ahora tomaría de otra manera, cosas que quizá no publicaría o situaciones en las que tendría más paciencia.
Pero también pienso que cometer errores forma parte de todo esto. Si volviera atrás sabiendo absolutamente todo lo que sé ahora, probablemente tampoco habría aprendido lo mismo.
Quizá le diría al Juan de entonces que se relajara un poco y que disfrutara más del proceso, porque muchas veces estás tan pendiente de lo siguiente que no te das cuenta de todo lo que ya está pasando.
«Mientras siga teniendo ganas de crear y de probar cosas nuevas, siento que queda muchísimo por hacer»
Y ahora que ya has recorrido todo este camino, ¿qué sueño te queda por cumplir? ¿Qué te gustaría que fuese lo próximo para Juan Beato?
Muchísimas cosas.
Creo que todavía estoy en una etapa en la que quiero probar un montón de cosas diferentes y no quedarme solamente con un formato o una red social.
Me gustaría seguir creciendo, hacer proyectos más grandes, viajar, colaborar con gente que admiro y hacer cosas que ahora mismo igual ni siquiera tengo claro cómo llevar a cabo.
Pero, sobre todo, me gustaría seguir disfrutando de esto. Porque, al final, puedes conseguir muchas cosas, pero si llega un punto en el que dejas de pasártelo bien haciéndolas, pierde bastante sentido.
Mientras siga teniendo ganas de crear y de probar cosas nuevas, siento que queda muchísimo por hacer.