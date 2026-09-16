Erra Aslani: «Si intentas caerle bien a todo Internet acabas loco»

Las redes sociales han cambiado por completo la manera de comunicarnos, de consumir entretenimiento y también de relacionarnos con quienes están al otro lado de una pantalla. Para los creadores de contenido, esa transformación ha abierto una puerta a una profesión que hace apenas unos años ni siquiera existía de la misma manera. Pero detrás de los vídeos, las visitas y los seguidores también existe una realidad mucho menos visible: horas de trabajo, exposición permanente, críticas y una pérdida progresiva de privacidad.

Erra Aslani conoce bien esa realidad. Su trayectoria en YouTube comenzó, como ocurre con muchos creadores, sin grandes planes y con la intención de pasarlo bien haciendo vídeos. Con el paso del tiempo, aquella afición fue creciendo hasta convertirse en una actividad profesional a la que dedica prácticamente todo su tiempo.

Sin embargo, el éxito también tiene una cara menos amable. La posibilidad de que miles de personas opinen diariamente sobre uno mismo, la comparación constante que generan las redes o la presión por conseguir visitas forman parte de un escenario al que los creadores tienen que aprender a enfrentarse.

En conversación con Periodista Digital, Erra Aslani habla de sus comienzos, de cómo ha cambiado su vida desde que empezó a tener una mayor exposición pública y de la dificultad de separar al personaje que aparece delante de una cámara de la persona que existe detrás de ella.

También reflexiona sobre una cuestión especialmente relevante entre los jóvenes: la imagen aparentemente perfecta que muchas veces proyectan las redes sociales y la facilidad con la que esa imagen puede acabar generando comparaciones con una vida real que, inevitablemente, es mucho más compleja.

De hacer vídeos por diversión a convertir YouTube en una profesión

Erra no comenzó su trayectoria con la idea de construir una gran marca personal ni con un proyecto empresarial perfectamente diseñado. Su aproximación inicial fue mucho más sencilla: hacer vídeos porque le divertía grabar, editar y probar ideas nuevas. Una forma de entretenimiento que, con el tiempo, terminó adquiriendo una dimensión que él mismo reconoce que nunca había imaginado.

Para empezar por el principio, Erra se ha convertido en uno de los creadores más conocidos de YouTube, pero ¿qué había detrás del personaje antes de que llegara la fama?

Pues sinceramente, un chaval bastante normal. Siempre he sido muy inquieto y me ha gustado muchísimo hacer cosas, probar ideas, grabar, editar… pero tampoco había ningún plan maestro detrás. Yo empecé porque me lo pasaba bien haciendo vídeos. No pensaba ni de lejos que pudiera llegar a convertirse en todo esto.

Creo que lo que más ha cambiado es lo que hay alrededor, porque yo sigo sintiendo que soy bastante parecido al de antes.

¿En qué momento te diste cuenta de que YouTube podía convertirse en algo más que un hobby y en una auténtica profesión?

El paso de la afición a la profesión tampoco llegó de golpe. No hubo un momento concreto en el que todo cambiara de repente. Fue una evolución progresiva, marcada por el crecimiento de la audiencia y por las oportunidades que empezaron a aparecer alrededor de los vídeos.

Fue poco a poco. No hubo un día en el que dijera: «vale, ya soy youtuber profesional».

Empiezas subiendo vídeos porque te apetece, de repente ves que cada vez te sigue más gente, empiezan a llegar oportunidades, marcas, proyectos… y un día te das cuenta de que literalmente estás dedicando todo tu tiempo a esto.

Ahí fue cuando pensé: vale, esto ya no es solamente un hobby. Aunque para mí sigue teniendo mucho de hobby porque, si dejara de divertirme, creo que perdería bastante sentido.

La diferencia entre Internet y la vida real

Una de las cuestiones que más debate genera alrededor de las redes sociales es la imagen que los usuarios reciben diariamente. Viajes, restaurantes, coches, cuerpos perfectos, grandes acontecimientos o momentos de felicidad ocupan buena parte del contenido que consumimos. El problema aparece cuando esa selección de momentos termina comparándose con la totalidad de nuestra propia vida.

Erra considera que buena parte de esa percepción se debe precisamente a que Internet permite seleccionar qué parte de nuestra realidad queremos enseñar.

En redes sociales hay mucha gente que muestra una vida aparentemente perfecta. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto de personaje detrás de lo que vemos en Internet?

Muchísimo menos de realidad de la que pensamos.

No porque la gente esté mintiendo necesariamente, sino porque tú en redes enseñas una parte de tu vida. Nadie sube un vídeo de ocho horas diciendo: «mirad, llevo toda la tarde tirado en el sofá sin hacer absolutamente nada».

Al final enseñas viajes, momentos divertidos, cosas que te pasan… y parece que tu vida es eso constantemente.

En mi caso intento ser bastante yo, pero obviamente cuando grabas un vídeo estás entreteniendo. Tengo más energía, exagero cosas, hago el idiota… porque si no probablemente sería un vídeo bastante aburrido.

¿Alguna vez has pensado que las redes sociales están haciendo más daño que bien, especialmente entre los jóvenes?

La relación entre los jóvenes y las redes sociales es precisamente uno de los aspectos que más preocupa en los últimos años. La posibilidad de estar permanentemente expuesto a la vida de otras personas hace que la comparación sea prácticamente inevitable, especialmente cuando todavía se está construyendo la propia identidad.

Erra reconoce que las redes pueden tener aspectos positivos, pero también considera que existe un lado negativo que no debería ignorarse.

Sí, claro. Creo que tienen una parte muy buena y otra bastante jodida.

Sobre todo porque estás comparando tu vida normal con los mejores treinta segundos del día de otra persona. Y cuando eres muy joven es bastante fácil pensar: «¿por qué mi vida no es así?».

Ves gente viajando, con coches, con dinero, con cuerpos perfectos… y parece que todo el mundo está viviendo increíblemente bien menos tú.

Por eso creo que hay que recordar constantemente que Instagram, TikTok o YouTube no son la vida real. Son una parte de ella.

El precio de estar permanentemente expuesto

La popularidad en Internet tiene una característica que diferencia especialmente a los creadores de contenido de otras profesiones: la opinión del público llega directamente a ellos. Los comentarios, las críticas y los insultos pueden aparecer en cuestión de segundos y, en ocasiones, terminar teniendo más peso que cientos o miles de mensajes positivos.

Convivir con esa realidad requiere aprender a separar una crítica que puede ser útil de un comentario cuyo único objetivo es atacar.

Tus vídeos generan tanto seguidores como críticas. ¿Te afecta todavía lo que dicen de ti en redes o has aprendido a convivir con el ‘hate’?

Te acostumbras muchísimo, pero decir que nunca te afecta sería mentira.

Puedes leer mil comentarios diciendo cosas buenas y justo te acuerdas del que pone que eres gilipollas. El cerebro funciona un poco así.

Pero con el tiempo aprendes a distinguir muchísimo. Si alguien me hace una crítica que tiene sentido, intento escucharla. Si simplemente es una persona insultándome porque sí, pues sinceramente cada vez me importa menos.

Si intentas caerle bien a todo Internet acabas loco.

¿Cuál ha sido el momento más complicado que has vivido desde que comenzaste a tener una exposición pública importante?

La fama puede resultar atractiva desde fuera. Que te reconozcan por la calle, que miles de personas sigan tu trabajo o que exista interés por aquello que haces son consecuencias que muchos creadores buscan cuando comienzan. Pero esa exposición también implica renunciar a una parte de la intimidad que antes se daba por sentada.

Para Erra, precisamente aprender a convivir con esa pérdida de privacidad ha sido uno de los principales retos de su trayectoria.

Creo que aprender a gestionar precisamente que tanta gente pueda opinar sobre ti.

Cuando empiezas mola muchísimo que te reconozcan o que la gente se interese por lo que haces, pero también llega un punto en el que entiendes que has perdido un poco de privacidad.

Y además Internet tiene una cosa bastante loca, que alguien puede ver diez segundos tuyos y pensar que sabe perfectamente cómo eres, cómo piensas o cómo es tu vida.

Aprender a no darle demasiada importancia a eso creo que ha sido de lo más complicado.

Cuando el creador se convierte en una marca

El crecimiento de un creador también puede modificar la manera de trabajar. Lo que comienza como una actividad espontánea puede terminar condicionado por las visitas, los algoritmos, las estadísticas y aquello que consigue mejores resultados.

La tentación de repetir una fórmula que funciona puede ser grande. El problema, según explica Erra, aparece cuando esa estrategia termina sustituyendo a la creatividad y a las ganas de hacer algo diferente.

Muchos creadores terminan convirtiéndose prácticamente en una marca. ¿Te preocupa perder parte de tu personalidad por estar pendiente de lo que funciona en redes?

Sí, bastante.

Creo que uno de los mayores peligros es empezar a hacer únicamente lo que sabes que funciona.

Porque obviamente quieres visitas. Sería absurdo decir que no. Cuando haces un vídeo quieres que lo vea muchísima gente.

Pero si empiezas a pensar todo el rato «esto da visitas, esto no da visitas, esto funciona, esto no funciona», al final dejas de hacer las cosas porque te apetecen.

Y creo que precisamente cuando haces algo porque te hace ilusión normalmente se nota muchísimo.

Aprender también de los errores

Una trayectoria de varios años en Internet significa también tener detrás una gran cantidad de contenido que permanece disponible. A diferencia de lo que sucede en otros ámbitos, muchos de los errores cometidos durante los primeros años pueden seguir siendo visibles mucho tiempo después.

Por eso, echar la vista atrás puede servir también para comprobar cuánto ha cambiado una persona.

¿Hay algún vídeo, polémica o decisión de tu trayectoria que hoy harías de una manera completamente diferente?

Claro. Muchísimas cosas.

Llevo años subiendo contenido. Sería preocupante que mirara todo lo que hacía hace años y pensara que absolutamente todo estaba perfecto.

Hay vídeos que seguramente hoy no haría igual, cosas que habría explicado de otra manera y situaciones en las que habría reaccionado con bastante más calma.

Pero tampoco me gusta machacarme demasiado con eso. También tienes que aceptar que estabas aprendiendo.

¿Qué opinión tienes de quienes aseguran que ser creador de contenido no es un trabajo y que los ‘influencers’ viven de la polémica?

Desde fuera, la creación de contenido puede parecer una actividad sencilla. Una cámara, un vídeo y una publicación pueden dar la impresión de que detrás no existe una estructura de trabajo demasiado compleja. Sin embargo, los creadores que han profesionalizado su actividad suelen encontrarse con una realidad muy diferente.

Grabación, edición, producción, desplazamientos, reuniones y colaboración con otras personas forman parte de un proceso que el espectador normalmente no ve.

Que normalmente no saben demasiado bien lo que hay detrás.

Y lo entiendo, porque desde fuera parece que coges una cámara, grabas diez minutos, lo subes y te vas a tu casa.

Pero detrás de un vídeo puede haber días de trabajo, viajes, producción, edición, reuniones, un montón de gente trabajando…

Otra cosa es que tengamos la suerte de trabajar en algo que nos gusta muchísimo. Eso sí.

Y sobre la polémica, obviamente hay gente que vive de ella, igual que hay programas de televisión que viven de ella. Pero decir que todos los creadores vivimos de eso no tiene ningún sentido.

Un futuro todavía por escribir

A pesar del crecimiento experimentado durante los últimos años, Erra no transmite la sensación de considerar que su trayectoria haya llegado a un punto final. Al contrario, una de sus principales motivaciones parece estar precisamente en seguir encontrando nuevos formatos, nuevos proyectos y nuevas experiencias.

El creador reconoce que todavía tiene objetivos pendientes y deja abierta la puerta a proyectos que, por ahora, sus seguidores tendrán que esperar para conocer.

Y mirando al futuro: ¿qué le queda por hacer a Erra? ¿Hay algún proyecto que todavía no hayas contado públicamente y que pueda sorprender a tus seguidores?

Me quedan un montón de cosas.

De hecho una de las cosas que más miedo me daría sería pensar que ya he hecho todo lo que quería hacer.

Quiero hacer vídeos más grandes, viajar muchísimo, meterme en proyectos que ahora mismo ni siquiera sé si voy a poder hacer y seguir probando cosas diferentes.

Y sí, hay alguna cosa que todavía no puedo contar.

Sé que esto es la típica respuesta de creador de contenido de «no puedo decir nada», pero es verdad.

Cuando pueda contarlo creo que a bastante gente le va a sorprender.

La conversación deja así una idea clara: detrás de los números, las visitas y la exposición pública existe también una persona que ha tenido que aprender a convivir con una realidad muy diferente a la que tenía cuando comenzó a grabar vídeos por diversión.

Erra Aslani afronta ahora una nueva etapa con la intención de seguir creciendo, experimentar con formatos diferentes y, sobre todo, mantener aquello que estaba en el origen de todo: disfrutar haciendo vídeos. Porque, en un entorno en el que cada vez resulta más fácil convertir al creador en una marca y medir prácticamente todo en cifras, conservar la ilusión por crear puede terminar siendo uno de los mayores retos.