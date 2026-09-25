Valmaseda: «Las redes están creando una generación con muchísimos complejos»

Detrás de cada vídeo viral hay muchas más horas de trabajo de las que el espectador llega a imaginar. La cámara muestra unos segundos, pero detrás puede haber horas pensando ideas, grabando, editando, analizando tendencias y tratando de encontrar la fórmula para seguir conectando con una comunidad que crece cada día.

Valmaseda conoce bien esa realidad. Sus primeros pasos en Internet nacieron de la admiración por algunos de los grandes creadores que marcaron una época en YouTube. Willyrex, AuronPlay, ElRubius o TheGrefg fueron algunos de sus referentes cuando todavía era un niño y crear contenido parecía un sueño lejano.

Con el paso de los años, aquel sueño comenzó a adquirir una dimensión profesional. Durante un tiempo compaginó su trabajo en una clínica veterinaria con la creación de contenido, hasta que el crecimiento de sus redes, la llegada de representantes, las marcas y las nuevas oportunidades hicieron cada vez más difícil mantener ambas actividades al mismo ritmo.

Pero hay algo que diferencia especialmente a Valmaseda: no ha querido abandonar su profesión. La veterinaria continúa formando parte de su día a día y se ha convertido, además, en uno de los elementos que distinguen su contenido. Humor, animales y experiencias de su propia profesión conviven en unas redes en las que también ha intentado mantener una frontera clara con su vida privada.

En conversación con Periodista Digital, Valmaseda repasa su trayectoria, reflexiona sobre la obsesión por los seguidores y los ‘likes’, explica qué hay realmente detrás de convertirse en creador de contenido y habla de los sacrificios personales que ha tenido que asumir.

También reconoce un error de sus primeros años: no haber incorporado antes la veterinaria a sus contenidos. Y cuando habla de futuro, por encima de seguidores, proyectos o empresas, tiene una prioridad muy concreta: conseguir que sus padres puedan jubilarse.

«Detrás de mis primeros pasos en redes había un niño que veía a sus ídolos en YouTube»

Valmaseda, ¿qué había detrás de tus primeros pasos en redes sociales y en qué momento te diste cuenta de que aquello podía convertirse en algo más que una afición?

Detrás de mis primeros pasos en redes sociales había un niño que, desde muy pequeño, veía a sus ídolos en YouTube —Willyrex, AuronPlay, ElRubius, TheGrefg…— y que, en el fondo, soñaba con algún día poder ser uno de ellos.

El momento en el que me di cuenta de que aquello podía convertirse en algo más que una afición llegó bastante después. Llevaba ya unos dos años compaginando mi trabajo en la clínica veterinaria con la creación de contenido y empezó a ser realmente complicado mantener las dos cosas a la vez. Mis redes empezaron a crecer mucho, aparecieron representantes, marcas interesadas en trabajar conmigo y oportunidades que hasta entonces ni siquiera me había planteado.

Ahí fue cuando pensé: «Vale, quizá esto ya no es solo un hobby».

«Cuando consigues hacer reír a alguien, generas una conexión muy fuerte»

Hoy cualquiera puede hacerse viral en TikTok o Instagram, pero muy pocos consiguen construir una comunidad. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que la gente se interese por lo que haces?

Creo que, en mi caso, hay dos puntos fundamentales. El primero es el humor. Cuando consigues hacer reír a alguien, generas una conexión muy fuerte porque esa persona acaba asociando tu contenido con desconectar y pasar un buen rato.

Y el segundo es la veterinaria. Creo que eso me diferencia bastante y hace que mi contenido tenga otra capa. No soy únicamente el tío que hace vídeos de humor; también soy veterinario, sigo ejerciendo y puedo enseñar y contar cosas interesantes de una profesión que me encanta.

Creo que la gente valora precisamente esa combinación: puedes entrar a mis redes para echarte unas risas y, de repente, acabar aprendiendo algo sobre un animal o viendo alguna historia curiosa de la clínica.

«Estamos creando una generación con muchísimos complejos»

Las redes sociales también han cambiado la forma en la que los jóvenes entienden el éxito. ¿Crees que estamos creando una generación demasiado obsesionada con los seguidores, los likes y aparentar una vida perfecta?

Sin duda. Creo que estamos creando una generación con muchísimos complejos, problemas que muchas veces nacen de compararse constantemente con los demás y, sobre todo, una percepción bastante distorsionada de lo que significa tener éxito y de lo que cuesta conseguirlo.

En redes vemos constantemente el resultado, pero casi nunca vemos el proceso. Ves el viaje, el coche, la casa o el éxito de alguien, pero no sabes qué hay detrás. Y, además, muchas veces ni siquiera lo que estás viendo representa la realidad completa de esa persona.

Yo intento mantenerme bastante alejado de eso. Mi contenido es principalmente humor y nunca he querido vender una vida perfecta. De hecho, ni siquiera enseño gran parte de mi vida privada. Y creo que seguir trabajando como veterinario también ayuda a transmitir que detrás de las redes sigo teniendo una profesión y una vida completamente normal.

«El mayor sacrificio de este trabajo no son las horas; es que es muy difícil apagar la cabeza»

Detrás de un influencer hay muchas horas de trabajo que normalmente no se ven. ¿Qué parte de tu día a día conoce menos la gente y qué sacrificios has tenido que hacer para dedicarte a esto?

Hay muchísimo más trabajo detrás de lo que la gente imagina. Y creo que dentro de este mundo hay dos formas bastante diferentes de afrontarlo: puedes aprovechar el momento, disfrutar mientras dure y ya está, o puedes intentar construir algo que sobreviva al algoritmo y a las modas.

Yo intento estar en ese segundo grupo. No quiero simplemente tener visitas; intento seguir creciendo, adaptándome, creando proyectos nuevos, construyendo una comunidad y desarrollando empresas y proyectos que sean tangibles y puedan existir también fuera de las redes.

La parte que probablemente menos conoce la gente es precisamente esa obsesión constante. Estás pendiente prácticamente las 24 horas: pensando ideas, grabando, editando, estudiando tendencias, viendo qué está funcionando, qué ha dejado de funcionar y cuál es el siguiente paso.

Y eso implica sacrificios. He pasado meses sin prácticamente ver a mis amigos, he dejado de ver a mi abuela todo lo que me gustaría y muchas veces tampoco puedo dedicar a mis padres el tiempo que querría. A eso hay que sumarle la clínica y el resto de empresas y proyectos en los que estoy involucrado, que es una parte de mi vida que apenas enseño en redes.

Creo que el mayor sacrificio de este trabajo no son las horas; es que es muy difícil apagar la cabeza.

«Mi vida privada es mi vida privada»

Cuando empiezas a tener cierta exposición pública aparecen críticas, insultos e incluso gente que intenta buscarte las cosquillas. ¿Cómo gestionas el ruido de las redes y hasta dónde estás dispuesto a aguantar antes de poner límites?

En ese sentido tengo bastante suerte. Creo que el tipo de contenido que hago ayuda mucho: principalmente hago humor y, además, soy veterinario, así que mi comunidad suele ser bastante sana y no recibo prácticamente nada de hate.

También creo que desde el principio he tenido muy claros mis límites. Mi vida privada es mi vida privada. Enseño exactamente lo que quiero compartir y hay una parte de mí que nunca ha estado en redes y que quiero que siga siendo así.

Y creo que ni siquiera a mi comunidad le interesa mi vida: vienen a reírse, a pasar un buen rato y a escuchar alguna historia curiosa de mi día a día como veterinario. Esa relación me parece mucho más sana.

«A quien piense que es fácil, que lo intente»

Hay quien piensa que ser influencer no es un trabajo y que las redes son simplemente una forma fácil de ganar dinero. ¿Qué le responderías a quienes todavía tienen esa visión?

La respuesta que siempre doy es muy sencilla: a quien piense que es fácil, que lo intente.

Es un trabajo como cualquier otro, con ventajas y desventajas. Lo que ocurre es que en las redes todo se magnifica: las ventajas pueden ser enormes, pero las desventajas también.

Y yo, personalmente, prefiero hablar de «creador de contenido» antes que de «influencer», porque creo que describe mucho mejor lo que yo hago.

Si alguien piensa que consiste simplemente en subir cuatro vídeos, hacerse famoso y empezar a ganar muchísimo dinero, podría contarle innumerables casos de personas con cientos de miles o incluso millones de seguidores que desde fuera aparentan tener una vida increíble y, sin embargo, ni siquiera consiguen vivir de ello.

Tener seguidores y tener un negocio sostenible son dos cosas completamente diferentes. Y mantenerse durante años todavía es otra historia.

«Sube contenido de veterinaria desde el primer día»

Si pudieras hablar con el Valmaseda que publicó sus primeros contenidos, ¿qué consejo le darías y qué objetivo te queda por cumplir que todavía no hayas conseguido?

Le diría una cosa muy concreta: «Sube contenido de veterinaria desde el primer día».

Durante mis primeros años cometí el error de intentar separar completamente las dos cosas. Por un lado estaba Valmaseda, que hacía humor en redes, y por otro Alejandro, que era veterinario. Creo que tenía miedo de que mezclar ambos mundos.

Después de unos tres años me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Precisamente esa combinación era una de las cosas que más podía diferenciarme del resto.

Y respecto a lo que me queda por conseguir, tengo muchísimos objetivos profesionales y personales, pero hay uno que para mí está por encima de todos: jubilar a mis padres. Y no lo planteo como un sueño. Lo planteo como algo que voy a conseguir.