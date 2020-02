Tania Sánchez, la ex de Iglesias, se derrite en tantos elogios a Zapatero que con la que está cayendo hasta Susanna Griso la mira incrédula

La expareja de Pablo Iglesias pudo olvidar su amor por actual vicepresidente, pero no se ha deshecho de su pasión por las dictaduras comunistas. Tania Sánchez intentó blanquear al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el programa ‘Espejo Público’ de este lunes 10 de febrero, en el marco de la visita del líder socialista a Venezuela para negociar con el régimen chavista y aún con el ‘caso Ábalos’ abierto y lleno de polémicas y juicios por resolver.

Al tratar el tema de Venezuela, la diputada de la Asamblea de Madrid por Más Madrid se deshizo en piropos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que se la vinculado en las tareas de lobby de las principales dictaduras de América Latina, sin olvidar que está en la mira de la justicia ante la investigación a su embajador en Caracas, Raúl Morodo, por el “expolio” de millones a Venezuela y por sus nexos con el tirano Evo Morales. Unos datos que no parecen molestar a Tania Sánchez.

“La labor en general del expresidente Zapatero en Latinoamérica, y como expresidente, es el mejor expresidente que tiene este país”, indicó ante la mirada incrédula de la presentadora Susanna Griso, quien primero se rasca el rostro nerviosa y luego gira para ver a los otros tertulianos para ver si reaccionaban ante la afirmación. “No diré lo mismo de su presidencia, a la que tendría muchas críticas que hacerle. Pero como expresidente creo que es alguien que no ha jugado ningún papel distorsionante ni en la política interior ni en la política exterior, sino todo lo contrario”, continuó.

Finalmente, la ex pareja de Pablo Iglesias terminó de alabar a Zapatero precisando que “creo que ha colaborado en distintos procesos muy humildemente y uno puede estar de acuerdo o no con el planteamiento que se hace pero se le debería respetar mucho más de lo que se le respeta”. Un irrespeto que no sólo existe dentro de España, sino incluso en el extranjero, donde Zapatero fue considerado un “imbécil” por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Tania Sánchez aprovechó para recordar que, así como su ex y actual vicepresidente, no ve a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Es importante recordar que, en una entrevista con Ana Rosa Quintana, Pablo Iglesias afirmó que Guaidó era uno de los representantes de la oposición venezolana, mientras que la diputada de Más País lo ha acusado de ser un “autoproclamado”, por lo que intenta quitarle toda autoridad legal al reconocimiento del presidente venezolano.