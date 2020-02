Diosdado Cabello pone firme a Zapatero para que defienda al régimen criminal y se hace la víctima citando a Periodista Digital

Ya son 288 programas de ‘Con el Mazo Dando’, 288 shows del ala más radical del régimen chavista encabezada por Diosdado Cabello. Un escenario de persecución política, ataques a medios de comunicación y propaganda proselitista con recursos del Estado venezolano.

En el programa del 12 de febrero de 2020, Cabello, como es frecuente, dedicó gran parte del programa a atacar a Estados Unidos, y en su cartelera de la persecución citó a Periodista Digital para defender al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

«El Periodista Digital, ‘Donald Trump se harta del intermediario fake y Estados Unidos considera sancionar a Zapatero’, considera sancionar a Zapatero porque tiene una posición distinta a los Estados Unidos. Venezuela no está de acuerdo con el imperialismo, ni la forma como quieren imponerse al mundo y buscan sancionar y bloquear a Venezuela, nosotros no nos vamos a rendir me imagino que Zapatero tampoco, me imagino yo», fue parte de lo dicho por Cabello en un segmento de su programa llamado «Ataque del imperio y sus lacayos».