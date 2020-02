Baltasar Garzón utiliza a Ferreras para emular a Zapatero y sacar su ‘tajada’ de Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero tiene competidor. El exjuez Baltasar Garzón está buscando seguir los pasos del expresidente español para sacar su ‘tajada’ de Venezuela a través de la defensa y falsa mediación en el país latinoamericano. Un reto que buscaría combinar con la defensa legal que está ofreciendo al fraudulento Evo Morales y que ha comenzando a anunciar durante el programa ‘Al Rojo Vivo’ de este viernes 14 de febrero durante una breve entrevista con Antonio García Ferreras.

Cuando Antonio García Ferreras le pregunta por la situación en Venezuela, el exjuez da una valoración casi calcada de un discurso de Zapatero:

“Como decimos en mi tierra, en Venezuela hay un problema humanitario importante y un problema político importante, pero también hay que atender a cómo solucionar ese problema y, desde luego, no es el capítulo principal de España para que esté ocupando una atención sistemática”, apunta. Sin embargo, evita entrar en los aspectos clave de sus declaraciones, como son que la crisis humanitaria es generada por el régimen chavista y que el “problema político” radica en la instauración de una dictadura narcocriminal.

En un discurso que ya se ha escuchado en líderes del PSOE y de Podemos, Garzón busca restar importancia al ‘Caso Venezuela’ haciendo comparaciones con otros países de la región. “Habría otros muchos países que tendrían que tener esa atención, pero curiosamente nunca los sacan a colación”, afirma.

“Yo creo que si se moderara un poquito el discurso, quizá se podrían llegar a soluciones pacíficas, dialogadas, que saquen de la crisis a ese país hermano en la que se encuentra”, puntualiza Garzón, en un evidente regreso a los diálogos infértiles que ha protagonizado José Luis Rodríguez Zapatero y que sólo han ayudado a que el régimen chavista esté cada día más aferrado al poder. Ahora, tras la gira internacional de Juan Guaidó y la promesa internacional (menos de España) de aumentar las presiones contra Nicolás Maduro, no sólo reaparece el expresidente español, sino también su socio judicial.

Investigados en Bolivia

Una de las ‘estrellas’ del equipo legal de Evo Morales es el exjuez Baltasar Garzón, quien irónicamente es un referente internacional en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos. El español ya ha comenzado su defensa a favor del fraudulento expresidente y lo hizo con la adopción del discurso del ‘socialismo del siglo XXI’. Es decir, tildando el fallido fraude electoral de un “golpe de Estado”.

Baltasar Garzón no ha perdido tiempo y, así como hicieron los partidos de la extrema izquierda y regímenes comunistas, ha atacado a la Organización de los Estados Americanos (OEA). En concreto, el exjuez español afirmó que “estamos ante una situación de facto que no tiene cobertura legal ni constitucional, más allá de la que los órganos le están dando bajo la tutela militar, no es legítima”.

Sin embargo, justamente en Bolivia está en la mira de la justicia, así como otros de sus amiguetes de Podemos. Es importante recordar que el ministro del Interior, Arturo Murillo, anunció en una rueda de prensa que se solicitará ante la Fiscalía de Bolivia que se cite a Pablo Iglesias, futuro vicepresidente del Gobierno de España; Juan Carlos Monedero, exasesor del chavismo; e Íñigo Errejón, candidato en las elecciones generales por la «evidente malversación del dinero de los bolivianos». Un listado al que también se suman el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y al exjuez Baltasar Garzón.