Cristina Seguí, ‘a muerte’ con Álvarez de Toledo en su cruzada contra laSexta: publica un vídeo que hunde al ‘imparcial’ Ferreras

Cayetana Álvarez de Toledo se encuentra en una cruzada contra laSexta, y con razón. La portavoz del Partido Popular ha herido la piel fina de la cadena de televisión tras haberles quitado la careta durante una entrevista con Onda Cero, donde criticó que jueguen contra España y la democracia española ha cambio de ganar importantes cantidades de dinero. Como era de esperar, laSexta se intentó defender energúmenamente.

El director de Informativos de laSexta, Antonio García-Ferreras, arremetió este 2 de marzo de 2020 contra la portavoz parlamentaria y contra su partido, llegando a afirmar que se trata de un partido lleno de corrupción y que utiliza a las fuerzas policiales contra los ciudadanos españoles. Un discurso que volvió a repetir este miércoles 3 de marzo en una clara demostración de su dolor por las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo, quien se mantuvo firme en sus críticas y alegó su derecho a la libertad de expresión.

Con un Ferreras humillado públicamente y con argumentos que no terminan de convencer a nadie, la periodista Cristina Seguí se convirtió en el ‘ángel de la guarda’ de Álvarez de Toledo al darle la estocada final a laSexta. Del ‘baúl de los recuerdos’, la comunicadora ha recuperado una grabación donde se escucha al director de Informativos de laSexta reconocer que no es ni será imparcial en la información que ofrece, así como que está totalmente posicionado hacia la izquierda.

“Yo no voy a engañar a la gente. No voy a decir soy neutral, soy objetivo”, afirmaba en la entrevista Ferreras, quien agregó “nosotros hacemos una televisión de centroizquierda o de izquierdas, o progresista. Yo no voy a engañar a la gente”. Unas palabras que parece que olvidó cuando intentó defender a su cadena ante el simple comentario de Cayetana Álvarez de Toledo, quien a la cara de una de sus reporteras (María Llapart) les volvió a recordar que: “Hay medios que hacen negocio a costa de la democracia».

‘Guerra’ en una rueda de prensa

María Llapart no pensó ser la elegida por Cayetana Álvarez de Toledo en el turno de preguntas. La comparecencia de este 3 de marzo de 2020 llegaba después de sus mandobles desde Onda Cero a laSexta, que han reabierto la guerra entre un sector del PP y la televisión de Atresmedia.

«Tú, tú», le señalaba Álvarez de Toledo a Llapart, que parecía o no enterarse o no creerse que con la que estaba cayendo le permitiese a ella preguntar. Quizás se pensaba que todo el monte es orégano o que todos los políticos actúan como los podemitas.

Y Llapart, que venía de pasar un sofocón con los policías que protestaban frente al Congreso y sabiendo que ‘Al rojo vivo’ conectaba en directo con ella, tenía claro qué tipo de pregunta le iba a hacer a la portavoz popular. No en vano, la etiqueta propuesta por el programa de Antonio García Ferreras para que sus espectadores comenten el espacio en redes era ‘PrensaLibreARV’.

El repaso de la ‘popular’ fue excelso: «Una crítica de un periodista a un político es libertad de expresión y no entiendo por qué no se puede ejercer a la inversa. ¿O sólo la libertad de expresión está acotada para unos y no para otros?»