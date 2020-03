Los bufones de Risto se aprovechan del ‘escrachador joven sin futuro’ para defender las contradicciones de Iglesias

‘Todo es Mentira’ atacó, este jueves 5 de marzo, a un joven universitario. El programa de Risto Mejide protagonizó un patético intento por desacreditar tras haber sido uno de los líderes del humillante escrache contra el vicepresidente Pablo Iglesias en la Universidad Complutense de Madrid. A pesar de que lanzaron sus ‘dardos’ durante 10 minutos, César Fernández logró mantenerse firme y soltar hasta un épico ‘zasca’ contra Juan Carlos Monedero, lo que hizo que el panel del programa perdiera los nervios.

Montse Suarez fue quien más demostró su desespero por no poder echar un salvavidas al fundador de Podemos y exasesor del régimen chavista. La abogada comenzó preguntando por las calificaciones de César Fernández, pero al ver que el joven estaba contento con su rendimiento académico soltó la barbaridad de: “es que cuando yo iba a la universidad era para estudiar y para intentar sacar una carrera”. Una frase que hizo que hasta Pilar Rahola tuviese que intermediar.

Al verse metida en un callejón si salida, Montse Suarez rápidamente intentó que el joven protagonista del escrache hiciera alguna declaración polémica o machista contra Irene Montero. “Por qué te reías cuando Irene Montero estaba hablando? ¿Te hace gracia la ministra de Igualdad? ¿Tampoco te gustan sus propuestas?”, preguntó histéricamente. Sin embargo, el representante de las Juventudes del Frente Obrero no cayó en la trampa.

El estudiante logró defender su mensaje: “nos comentaron que iba a dar una charla sobre fascismo y nosotros vimos ante eso que es un hipócrita. Nosotros pensamos que una de las causas de que el fascismo esté es por su culpa, por toda la izquierda progre y decadente que se han dedicado a traicionar a los trabajadores, a vender mentiras, y sin transformar absolutamente nada”.

La falsa cercanía de Pablo Iglesias a los estudiantes también fue desmentida por César. A pesar de que en las imágenes se escucha al vicepresidente segundo pedir que le entreguen un micrófono a los protagonistas del escrache, éste nunca llegó. El líder de las Juventudes del Frente Obrero dejó en evidencia al fundador de Podemos, lo que obligó a Marta Flich a tener que arrodillarse para proteger a Iglesias:

“No había micrófonos me dicen. La logística era bastante rudimentaria, digamos. Teníamos que poner los trípodes pequeñitos en la mesa, porque sino no había forma de conectar. Ese micrófono no existía, no estaba previsto y por eso no existió. No fue una mentira explícita”.