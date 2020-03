El hijo de un fallecido por COVID-19 deja helada a Ana Rosa con su crudo testimonio: “Cotizando desde los 14 años y lo han dejado morir”

El dolor por las consecuencias del coronavirus en España va a quedar para siempre, por lo menos para todas aquellas familias que han perdido a sus seres queridos y que no han podido siquiera despedirse de ellos dignamente por el COVID-19.

Es el estremecedor testimonio que ha llevado Óscar Haro, al ‘Programa de Ana Rosa’ este 24 de marzo de 2020, sus progenitores estaban padeciendo la contagiosa enfermedad, y a causa de esto tuvo que sufrir las lamentables condiciones de un sistema sanitario saturado por el cual su padre falleció.

«El lunes entraron muy malitos, me llamaron con mucha fiebre, fueron al centro de salud y cuando llegue estaban los dos como perros moribundos en un asiento porque no había ambulancias para llevarles y tuve que llevarlos al hospital, les metí en urgencias y nunca más he vuelto a ver a mi padre, nunca más, no es que no haya vuelto a ver a mi padre, sino que han cerrado las funerarias, no tenemos noticias, no sé dónde está el cadáver de mi padre, no sé nada, es un desastre este país ahora mismo es un desastre», expresó este español de a pie.

Haro también reflexionó acerca de como un país levantado por una generación de gente trabajadora, ahora esté «dejando morir» a estos héroes de la postguerra, y dijo, de forma muy conmovedora, que se trata de «Un problemón, que desde que nacemos nos han acostumbrado a pagar, a soltar dinero al Gobierno, mi padre lleva desde los 14 años trabajando, cotizando, pagando, nunca se ha puesto enfermo, tengo un padre que era maravilloso, que no tenía había tenido ni una gripe y para una vez que se ha puesto malito le han dejado morir, le han dejado morir a mi padre».

«A una generación que ha levantado este país, a una generación que ha salido de una postguerra, han construido pantanos, han construido autopistas, han construido todo lo que tenemos y les estamos dejando morir, ese es gobierno ese es el país que tenemos»

Es el dolor que no se puede palpar por la mayoría que están resguardados en casa, la realidad que están padeciendo cientos de familias, pero en su caso le tocó por partida doble, por ello habló de esta durísima experiencia desde la perspectiva de su madre, su heroína que también se ha contagiado con el COVID-19:

«Tengo a una madre que no ha podido darle la mano a su marido, que llevan desde los 16 años juntos, para decirle ‘gracias, te quiero, que tengas buen viaje’, yo que soy una persona que me echo la siesta con mi madre porque la adoro, no he podido darle un beso y un abrazo, ayer se puso más malita y tuve que llevarla a urgencias porque no había ambulancias y cuando la metí en urgencias me miró y me dijo ‘no quiero entrar Oscar, no quiero entrar por favor’, vi a mi madre como si fuera una niña de 6 años cuando no quiere entrar al dentista, mi madre no quería entrar al hospital porque sabía que si entraba se moría igual que mi padre», dijo Oscar anta una Ana Rosa Quintana que no podía ni hablar ante semejante testimonio.

Otro punto de vista de esta dolorosa experiencia es la de los médicos y profesionales de la salud, uno que Haro explicó magistralmente para que todos tengamos una idea de las dimensiones de lo que está sucediendo, «A mí me llamó el médico pidiéndome permiso para dejar morir a mi padre, ese chaval, yo me lo imagino, que han dedicado su vida entera a estudiar para salvar vidas y ahora están decidiendo a quien dejan morir, yo me imagino cuando llegan a casa destrozados, que no tienen guantes, que se hacían los trajes con bolsas de basura, es una vergüenza que nos esté pasando eso en España».

Haro, que representa lo que está sucediendo a los españoles de a pie ante la pandemia del coronavirus, también invitó a que nos replanteemos esta sociedad, donde las prioridades no son la vida, no son los héroes, sino los políticos, los que «no hacen nada en su vida que no saben ni lo que es trabajar ni lo que es pagar una nómina», pero que tienen «un sueldo vitalicio».