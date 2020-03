El monumental ridículo de Mamen Mendizábal en ‘El Hormiguero’ hace semanas: «No hay razones para la alarma en España por el coronavirus»

Siguen apareciendo muestras de la irresponsabilidad de los periodistas españoles respecto de la pandemia del coronavirus en España poco antes de que llegara con tal virulencia, y no podía faltar a la cita Mamen Mendizábal.

Una de las presentadoras estrella de laSexta dio muestras en una entrevista a «El Hormiguero 3.0», de que ella no tenía ningún miedo al coronavirus, y hay que destacar que esto ocurrió el día 24 de febrero de 2020, cuando lo importante para algunos medios era tapar el tema y señalar de alarmismo a quienes se pretendían informar, a estos se unió Mendizábal con una frase célebre: «No hay razones para la alarma en España».

Fue así como dispuso de todos sus conocimientos y añadió: «A mí me tiene muy loca el coronavirus», pero ante la insistencia de Pablo Motos que le pidió un balance producto de que es una periodista que lleva diariamente un informativo, esta añadió:

«Pues mira hoy hemos tenido a un médico especialista en enfermedades infecciosas en el programa que nos ha dicho que en España no hay ningún riesgo en este momento ni ningún caso confirmado, y que por tanto, no es necesario tener esta alarma social ni alarma sanitaria porque no se dan las circunstancias, que la gripe común sigue matando más que este coronavirus, con lo cual, yo creo que estos datos nos tienen que servir para organizarnos la cabeza».