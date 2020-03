Ana Rosa ‘explota’ contra la manipulación de Palomera y su intento fallido de exculpar a Sánchez ante la crisis del coronavirus

Esther Palomera ha tomado la batuta en ‘El Programa de Ana Rosa’ de este viernes 27 de marzo de 2020, lo ha hecho para intentar tapar la ineptitud de del Gobierno de Sánchez y su pésimo manejo de la crisis del coronavirus en España.

La periodista planteó todos sus argumentos para ejercer una nauseabunda defensa ante la adquisición de los tests rápidos sin licencia a una empresa China no certificada por el país asiático, esto a pesar de que los tests no cumplen con la normativa de homologación europea, y que, según lo desvelado por el diario El País, tienen una sensibilidad del 30 por ciento.

Pero no conforme con ello, Palomera llevó al límite la paciencia de Ana Rosa, cuando la señaló por «relativizar», semanas atrás, sobre las consecuencias que tendría el coronavirus, una mezcla de temas y una burda manipulación.

Palomera: Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es dar el nombre de quién fue el proveedor a través del cual compró ese material, porque homologado estaba.

Ana Rosa: No estaba homologado.

Palomera: Estaba homologado por la Unión Europea, estaba homologado Ana.

Ana Rosa: Qué no Esther, que no, no estaba homologado.

Palomera: Vale, pues no, si no nos creemos la documentación que nos facilitan… No podemos dudar permanentemente de todos

María Claver: Pero si nos tienen que decir qué empresa, eso es lo que nos tienen que decir, aquí hay un intermediario, dígame usted la empresa, díganos los nombres y apellidos de los expertos, que tengan claridad en las cosas Esther, es que es muy importante, yo trato de se positiva, estamos en medio de una crisis, de esta hay que salir, hay que salir como sea, pero ya está bien, ya está bien, desde el minuto uno todo esto… hay que hacer las cosas bien y la están haciendo rematadamente mal.

Ana Rosa: Oye, hay que ser también un poco críticos.

Palomera: Ahora todos somos expertos en gestión de crisis, epidemiólogos, científicos.

María Claver: Yo no soy experta, ni seguramente la más lista del barrio, pero el 3 de febrero dije «oye lo de China una broma» y lo tengo por escrito en Ok Diario, y estos señores tienen responsabilidades de Gobierno.

Palomera: Pues felicidades maría porque aquí, aquí, todos relativizamos lo que estaba pasando.

Ana Rosa: ¡No, no, no Esther, no! ¿Te saco hoy dos artículos que me hicieron por alarmista y decir que estábamos haciendo un show por ponernos una mascarilla, te lo enseño? ¡En febrero eh! Aquí unos sí y otros no.

Palomera: Ana, aquí en este plató tu y yo nos hemos dado abrazos y nos ido de viaje, diciendo a la gente que no tuviera miedo

Ana Rosa: No es verdad Esther, aquí una parte decía eso y una parte que no.