‘Chani’ Pérez Henares a PD: «Mi salida de ‘Al Rojo Vivo’ es definitiva, no seré copartícipe de una maquinaria de agitación y propaganda»

El ‘divorcio’ de Antonio Pérez Henares y ‘Al Rojo Vivo’ fue la ‘crónica de una muerte anunciada’. El periodista y escritor participó, por última vez, en el programa de Antonio García-Ferreras el pasado 5 de marzo, como explica su entrevista con Periodista Digital.

Una emisión que destacó por el tenso debate que se centró sobre el coronavirus y la necesidad de implementar medidas de precaución sanitarias. Mientras ‘Chani’ defendía la idea de establecer controles inmediatos, desde laSexta se insistía en que el COVID-19 solo era una enfermedad que afectaría a un número reducido de ciudadanos.

Con las cámaras apagadas, Pérez Henares escribió un ‘tweet’ el viernes 6 de marzo, donde advertía a los españoles del peligro sanitario existente de cara a la celebración del 8-M:

“Aparte de decirnos que no nos preocupemos y nos lavemos las manos, y esconderse detrás del bueno de Pedro Simón, ¿va a tomar ya el gobierno alguna medida?. La situación se agrava en el Corredor del Henares y en Madrid. Pero no se quiere «perjudicar» la manifestación del 8-M”, indicó en las redes sociales.

Sin embargo, una horda de ‘trolls’ o de “cucarachas” [como prefiere llamarles ‘Chani’] le tildó de ser un alarmista y fascista que sólo buscaba atacar a la manifestación feminista. Como se esperaba, el 8-M se convirtió en un aspersor del coronavirus y Pérez Henares se niega por primera vez a acudir a los estudios de laSexta para participar en el programa de Ferreras.

“No me parecía ético que, mientras se convencía a los españoles con el ‘Quédate en casa’, nos saltásemos el confinamiento para ir a una tertulia que, lejos de informar, se llena de tertulianos que agitan la opinión pública”, explica a Periodista Digital. Una situación que le llevó a “tomar la dolorosa, pero correcta, decisión de abandonar ‘Al Rojo Vivo’. Yo no podía ser copartícipe de una maquinaria de agitación y propaganda”, recalca.

La llamada a Ferreras

Pérez Henares llamó a Ferreras el lunes 6 de abril para anunciarle su renuncia. “Dijo que respetaba mi decisión y me mandó un fuerte abrazo. Yo sigo pensando que Ferreras es un extraordinario profesional, que hace una televisión muy ágil. Pero para qué. No se puede permitir que el sesgo ideológico y la línea editorial estén por encima de todo”, analiza a este diario.

A su entender, ‘Al Rojo Vivo’ y otros programas de televisión han ido implementando la “técnica estalinista de convertir a los fallecidos por COVID-19 en simple estadística”. En este sentido, denuncia que se está “intentando ocultar el luto de los españoles. Se ven imágenes de los españoles aplaudiendo en los balcones o de las fuerzas de seguridad, pero no se cuentan las historias de los fallecidos. Sólo se mencionan cifras sin rostros por la mala conciencia del Gobierno”.

Pérez Henares, quien está convencido de que el ministro de Sanidad Salvador Illa no solo debe dimitir sino responder ante la justicia, considera que el Gobierno y sus medios afines están “jugando a la deshumanización de la sociedad española. No lo somos, pero es en lo que quieren convertirnos. Por eso tildan de morbo mostrar a los muertos del coronavirus, pero no a los jóvenes que fallecen en un accidente de tráfico. Hay que ser hijos de puta para intentar ocultar el luto de los españoles”.

Una adiós definitivo

“Mi renuncia es absoluta y definitiva”, recalca ‘Chani’ a Periodista Digital. No en vano, reconoce que “no ha sido una decisión fácil. Lo he pensado por semanas y debo ser firme a las razones de la coherencia y conciencia”.

“Con mi salida me he quedado fuera de todas las ventanas de la televisión y de la radio, ya que de todas las televisiones públicas ya me echaron o me dejaron de llamar”, admite. Sin embargo, no se arrepiente y ya está trabajando tanto en su área literaria, así como en la publicación de artículos en los “medios de mi grupo”. Una labor que desarrolla un poco “abrumado por la gran repercusión que tuvo mi ‘tweet’ anunciando mi renuncia. Ya son más de 2,2 millones de impresiones y medio millón de interacciones”.