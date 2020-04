¡Exprópiese! Risto y sus payasos ejercen de esbirros y llaman al Gobierno para que «incaute» las mascarillas de su invitado

Si hay algo que sufre en un país cuando los comunistas llegan al poder es la economía, pero si a eso le sumamos el componente de una emergencia sanitaria la situación se pone color de hormiga.

Este viernes 24 de abril de 2020, Risto Mejide, Montse Suárez y Javier Ruiz se encargaron, en el programa de la telebasura ‘Todo es mentira’, de acorralar al empresario José Carlos Sanz, CEO de OrtoEspaña, una empresa de suministro de material sanitario.

Todo a cuenta del decreto de Pedro Sánchez que obliga a vender las mascarillas a 0,96 euros, sin importar el costo en el que hayan sido compradas.

Como suelen hacer Risto y los suyos, en principio se mostraron muy afables, haciendo algunas preguntas indagatorias y le preguntaban por la rentabilidad del precio impuesto, ante esto el empresario lo explicaba, «no entiendo este precio, cuando regulas un mercado es porque hay stock, un hospital que me compraba no me ha podido comprar, dicen qué han traído millones de mascarillas, pero ¿dónde están?»

«A nosotros lo que nos interesa es venderlas, no creo que una empresa se esté guardando mascarillas, nosotros compramos mascarillas a 1,25€ la unidad sin IVA…», explicaba.

Pero a estos políticos de la televisión solamente les interesa quedar como héroes, por esto Javier Ruiz entra en acción para destacar que «el coste de fabricar una mascarilla es de 0,20» citando al Colegio de Farmacéuticos, sin embargo, no dice dónde se consigue el material a tal precio.

Fue en ese momento que entró Montse Suarez para imponerse como salvadora del pueblo, pero sin hablar en ningún momento de la incapacidad del Gobierno de proveer las mascarillas y el resto de EPIs a los españoles:

Montse Suarez: Desde cuándo no está disponible el material y creo presumir que usted tiene algo en stock, ¿dónde lo tiene guardado? ¿no será mejor sacarlo por un tema de salud pública que tenerlo ahí bajo llavecita? José Carlos Sanz: No, bajo llave no, es muy fácil jugar con el dinero de los demás. Montse Suarez: Pues con la salud no le digo yo, piense un poco la respuesta porque se está un pelín retratando José Carlos Sanz: Si tu juegas con mi dinero ¿yo qué hago, cierro la empresa? es la realidad, yo si fuera político con mis 7.000 euros en el bolsillo todos los meses juego con el dinero de los españoles, con el mío no juego, ¿por qué han perdido dos o tres aviones con mascarillas, 20 millones de euros? les da igual, no es su dinero. Yo si pudiera venderlas al costo las vendiera, lo que no voy a hacer es perder dinero y despedir a gente. Risto Mejide: Don José Carlos, usted tiene mascarillas en stock José Carlos Sanz: Unas 20.000 Risto Mejide: 20.000 mascarillas ¿y qué va a hacer ahora? José Carlos Sanz: Tengo dos opciones, esperar que el Gobierno rectifique o las dono… Risto Mejide: Le repito, que va hacer con esas 20.000 mascarillas? José Carlos Sanz: Pues joderme… las donaré al organismo que las necesite. Risto Mejide: ¿Dónde las va a donar? para que nosotros sigamos este donativo, nos gusta darle publicidad a la gente que hace buenos actos como el suyo… Nosotros nos vamos a encargar de monitorizar esta donación y usted hace una obra por los demás, ¿qué le parece?

En ese punto concluyó la primera parte de la encerrona, hay que admitir que no es fácil rebatir a estos expertos en engañar invitados para después dejarlos de vuelta y media.

Por esto regresó el empresario, no quedó conforme e intentó explicar de nuevo su situación, fue en ese punto cuando los ayudantes de Risto se lucieron, quedando como esbirros del Gobierno de Pedro Sánchez, poniendo preguntas trampas, hablando de confiscación, y como si esto fuera poco declarar que llamarían a un organismo para «incauten por razones de sanidad» la propiedad privada de un empresario español que estaba vendiendo a hospitales.

Montse Suarez: Quiero que sea muy sincero eh, ¿si a usted le permitieran exportar el arsenal a países donde no no estuviera intervenido a este precio o donarlo, qué haría? José Carlos Sanz: Yo prefiero donarlo en España, yo no lo exportaría. Montse Suarez: Ya, pero si se le permitiera exportarlo, usted prefiere donarlo? José Carlos Sanz: Yo prefiero que se quede en España, que es donde hacen falta. Montse Suarez: ¿A usted le importa que llame al Gobierno para que puedan ir por ellas y que diga usted donde las tiene? y que se la incauten por razones de sanidad (mientras amenazaba tomando el móvil) José Carlos Sanz: «Y que me digan dónde puedo comprarlas a 0,20€, a mi no me importa que me llamen al teléfono que lo tiene tu compañera y que me llamen», concluía el empresario mientras Montse asentía con satisfacción al mirar a sus compañeros. Risto Mejide: Bueno y dispuesto a que vayan nuestras cámaras, que es el compromiso que teníamos con usted.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, consideró en una entrevista que la aplicación de esta medida «llega tarde y castiga a muchos farmacéuticos que se han aprovisionado de mascarillas y geles para prestar un servicio de primera necesidad a la población en un momento en el que no existía ningún abastecimiento». «Ahora se les obliga a vender a pérdidas al no regularse con un tiempo suficiente como para dar salida al stock disponible», afea.

En este sentido, lo que no han podido pensar estos esbirros del Gobierno, es quién va a traer los millones de mascarillas que necesitará España en los próximos meses. Por supuesto, José Carlos Sánz no será, y como él, aquellos empresarios que tengan que vender a pérdida o a quienes le incauten su mercancía se dedicarán a otra cosa. Mientras Illá seguirá en su ineptitud.