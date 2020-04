VOX a Jorge Javier ‘Sálvame’: «Tu programa se emite por una concesión, con la que silenciaste una violación»

La insólita rabieta de Jorge Javier Vázquez en el ‘Sálvame’ de este 27 de abril ya tiene respuesta.

VOX ‘abofeteó’, a través de las redes sociales, al presentador por su ataque gratuito contra el partido liderado por Santiago Abascal. En concreto, afirmaron que “es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura”.

A lo que agregaron: “Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo”. Unas duras palabras que llegan tras la rabieta del presentador cuando intentaba atacar a Alfonso Merlos, pero Antonio Montero le recordó que Pablo Iglesias también se ha saltado el confinamiento.

“¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Que ha puesto él a la tía o qué? ¡Qué tiene que ver aquí el chalet de Galapagar! Es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías! En este programa hay rojos y maricones, declaración de principios. El que no lo quiera ver que no lo vea. ¡Declaración de principios! Es que ya está bien. Se te desmonta el discurso. A mi edad ya no quiero escuchar más gilipolleces”, precisó el presentador.