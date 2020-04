Ana Rosa entra en shock por los tres indigentes asesinados en Barcelona en dos semanas: “¿Estamos ante un asesino en serie?”

Un hombre fue detenido la madrugada de este 28 de abril de 2020, es acusado de ser el asesino de por lo menos tres mendigos en en el distrito del Eixample de Barcelona.

Precisamente este asunto fue tratado en ‘El Programa de Ana Rosa’ de este martes, en el que analizaron los pormenores del caso que se pudo conocer gracias a la detención del presunto criminal por parte del grupo de homicidios de los Mossos d’Esquadra.

Se trata de un hombre de 35 años, de nacionalidad brasileña y que vivía en una caravana es el bosque en Valldoreix (Sant Cugat).

La última víctima fue asesinada solo horas antes de la detención del sospechoso, se trata un hombre que dormía entre las calles Rosselló y Cerdenya, y fue hallado con la cabeza destrozada por los golpes que recibió con una barra mientras dormía, como característica común en los tres asesinatos, el arma estaba abandonada junto al cadáver.

“Están matando a un hombre a golpes”, denunció un vecino asustado al 112, lo que permitió la detención del presunto asesino en serie.

La polémica en el programa de Telecinco ocurrió cuando Ana Rosa le preguntaba a su colaboradora en Barcelona, Mayka Navarro, por qué estos indigentes se encuentran viviendo en la calle, «si es obligatorio (cumplir el estado de alarma) para las familias, para los niños, para los ancianos, ¿para estos señores no es obligatorio no estar por las calles? no lo entiendo».

«Mayka si yo me quedo sentada en la calle todo el día, no hay nadie que me puede obligar irme a mi casa«, preguntaba Ana Rosa, ante la interrogante, la colaboradora del programa respondía desde Barcelona que «lo miraron y no se podía… todos los sin techos entraron y salieron del pabellón habilitado para ellos voluntariamente… no hubo ninguna autoridad judicial que se hiciera cargo de ello por escrito», afirmó la periodista desde Barcelona.

Los trabajadores que los comercios cercanos al lugar del fallecimiento de esta última víctima, informaron al programa que habían alertado a los Mossos que el indigente se encontraba en mal estado de salud, «no paraba de toser» dijo la trabajadora.

Las otras dos víctimas fueron asesinadas, una el 16 de abril, en el barrio del Fort Pienc, junto a l’Auditori, la otra –el único asesinato durante el día día– ocurrió dos días después, de madrugada, en el centro de la ciudad, al lado de plaza Urquinaona.