Monedero aplaude la censura de Jorge Javier Vázquez en su sueño de una prensa única de «rojos y maricones»

Juan Carlos Monedero aplaude todo gesto de censura contra quienes piensan diferente.

El cofundador de Podemos festejó, a través de las redes sociales, la pataleta que el 27 de abril protagonizó Jorge Javier Vázquez en el plató de ‘Sálvame’. Un vergonzoso instante en el que cargó contra Antonio Montero, solo por no ser complaciente con sus ataques en contra del periodista Alfonso Merlos.

El presentador intentó reprochar que Merlos se habría saltado la cuarentena del estado de alarma. A lo que Montero, que es simpatizante de VOX, le recordó a Jorge Javier Vázquez que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, había realizado lo mismo hasta en cuatro ocasiones (que se conozcan). Una frase que generó un brutal ataque de censura:

“¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Que ha puesto él a la tía o qué? ¡Qué tiene que ver aquí el chalet de Galapagar! Es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías! En este programa hay rojos y maricones, declaración de principios. El que no lo quiera ver que no lo vea. ¡Declaración de principios! Es que ya está bien. Se te desmonta el discurso. A mi edad ya no quiero escuchar más gilipolleces”, precisó el presentador.