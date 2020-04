El perro de Mayka Navarro se hace un Merlos en Telecinco y se cuela en directo en ‘Ya es mediodía’

Estos días de confinamiento están siendo muy difíciles para los medios de comunicación, pero peor algunos periodistas.

El trabajo desde casa, con niños, mascotas e invitados que nadie espera que aparezcan en escena, se ha convertido en el pan nuestro de cada día.

Este martes 28 de abril ha llegado el turno a la periodista Mayka Navarro, que se encontraba informando desde Barcelona los detalles del caso del presunto asesino en serie que fue detenido la madrugada de este martes tras la muerte de otro mendigo en el distrito del Eixample.

Mientras la periodista exponía los detalles del caso desde su vivienda, su pequeño amigo peludo no pudo soportar tanta tranquilidad, y tras un par de ladridos pasó por encima de la periodista en plena transmisión del programa ‘Ya es mediodía de Telecinco’.

«Si crees que no hemos visto a Simón saltando por encima de ti en la videollamada estás muy equivocada», le dijo Sonsoles Ónega a su compañera de cadena. A raíz de esto Mayka confesó todo:

«Yo me pongo contra la pared, para no tener un Merlos por detrás y va este, he parapetado aquí una barrera y la ha saltado entera», dijo entre risas, para explicar el plano excesivamente cerrado que ha utilizado durante toda la mañana en sus diferentes conexiones.