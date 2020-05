Carlos Cuesta (OKdiario) desvela el secreto peor guardado de Javier Ruiz (CuatroTV)

Javier Ruíz se ha dejado ver las costuras una vez más, pero en esta oportunidad ha sido tan evidente que una palabra de Carlos Cuesta (Ok Diario) ha sido más que suficiente para hacerlo estallar.

La situación ha quedado en total evidencia en el programa ‘Cuatro al día’ de este 4 de mayo de 2020 y ante los ojos del presentador Joaquin Prat, que intentó intervenir para echar una mano al jefe de Economía de la Cadena Ser, pero sin éxito.

El programa se iniciaba resaltando las asombrosas estadísticas informadas por Sanidad respecto de los contagios por COVID-19 en Madrid, un solo contagiado en las últimas 24 horas, algo que no se lo cree ni el que asó la manteca, y por lo cual el propio programa se hacía eco de las noticias llegadas desde Alemania, donde confían tanto en las estadísticas de Sánchez como en las publicadas por Xi JinPin.

Al respecto, Ruiz reconocía que no se trataba de «números fiables», pero ponía su rostro de tertuliano serio y de alturas para justificar al gobierno con la excusa de que «se están recomponiendo las series (estadísticas)», además de decir que la causa de esto es que «los fines de semana se detienen las actualizaciones por falta de personal», y finalmente pedir a todos que no le busquen a esta situación «intencionalidades políticas».

«Tomemos la palabra de Carlos Cuesta, no utilicemos esto para sacar tajada política, llevamos 15 días, 10 días recomponiendo las series», dijo Ruiz poniendo las manos en el fuego por la buena intención del Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, una versión un poco más parecida a la que tenía el periodista en el programa llamado ‘Las Mañanas de Cuatro’, salió a relucir cuando una sanitaria dejaba su testimonio, se había quedado sin empleo en Madrid tras su llegada desde otra ciudad sin que se le respetara sus contrato de tres meses.

«Aquí si culpo a alguien… tienen la culpa las autonomías que están metiendo esa tijera, Madrid está metiendo esa tijera, Andalucía está metiendo esa tijera, es intolerable«, expresaba Javier Ruiz con el ceño fruncido y muy mala cara, nada que ver con su propia expresión minutos antes, cuando pedía serenidad por los datos falsos divulgados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y en este punto comenzaba el quilombo. «Ya sabía yo que Javier iba salir… en esta mesa se ha dicho que no era cuestión de sacar rédito político hasta que hemos podido pasear al Gobierno de la Comunidad de Madrid», dijo Cuesta para desmontar el falso discurso de Javier Ruiz, pero este respondía que no se refería exclusivamente a esos Gobiernos del PP a pesar de que fueron los únicos que mencionó, «y el de Cataluña, no estamos hablado de color político», añadió el periodista de La Ser.

Pero una palabra del periodista de OK Diario sacó de sus casillas a su contertulio, «No me chilles, a ver si me dejan, te hemos escuchado, he estado respetuosamente escuchado todo… tu mitin, me parece una maravilla», dijo Cuesta refiriéndose al proselitismo que pretende esconder Javier Ruiz mientras todos saben que es miembro de la ‘Brunete Pedrete’.