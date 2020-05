La excusa de Inés Arrimadas para justificar ante Ana Rosa el ‘volantazo’ de Ciudadanos para apoyar al PSOE y Podemos

Inés Arrimadas se ha plantado ante Ana Rosa Quintana para justificar el ‘volantazo’ de su partido.

La presidenta de Ciudadanos anunció, este 5 de mayo, que votarán a favor de la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Una decisión que ha generado una gran polémica y ha llevado a que figuras, como Juan Carlos Girauta, dejen el ‘partido naranja’.

Ante las cámaras de ‘El Programa de Ana Rosa’, Arrimadas admitió este 6 de mayo de 2020 que Pedro Sánchez le llamó tras 18 días sin comunicación directa y tras recibir el ‘no’ del Partido Popular. Un hecho que, sin embargo, no afectó al proceso de negociación.

Consciente del malestar generado por su ‘volantazo’, Arrimadas intentó explicar que “lo que se vota no es si te gusta el Gobierno de Pedro Sánchez o si te gusta el vicepresidente Iglesias. Creo que ya todos los españoles saben cuál es mi opinión de esto. Lo que se vota es la prórroga del estado de alarma, que se acaba el sábado y permitiría que todos salgan a la calle, que se caigan los ERTE y las ayudas que están vinculadas al estado de alarma”.

La presidenta de Ciudadanos hizo énfasis en que se negociaron tres aspectos que, a su entender, son clave:

“Que se desvinculen los ERTE y las ayudas a ese estado de alarma para que nadie se quede desprotegido una vez que decaiga este mecanismo jurídico; que el gobierno vaya pensando en el ‘plan B’ de salir ordenadamente del estado de alarma; y que tenga reuniones semanales con la oposición”, recalcó.

¿Un escarmiento?

Arrimadas, justificando que su ‘sí’ solo durará 15 días, explicó que será un plazo para ver si el Gobierno de Pedro Sánchez rectifica y cumple con sus promesas: “esto no es un cheque en blanco”, afirmó.

Para la presidenta de Ciudadanos, el cese del estado de alarma no equivale a un escarmiento o al cese del Gobierno. “Tengo una mala noticia. No se vota la investidura de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Cuando se votó, yo voté que no con las dos manos. Pero hoy solo se vota si este sábado decae el estado de alarma o no”, sentenció.

Rebelión en Ciudadanos

Juan Carlos Girauta, que ya había decidido renunciar a su escaño después de la debacle electoral tras los resultados de las Generales del 10 de noviembre de 2019 donde el partido entonces liderado por Albert Rivera se dejaba casi 50 actas parlamentarias y se quedaba solo con diez, ahora va un paso más.

La noche del 5 de mayo de 2020, nada más conocer la decisión de la presidenta de Ciudadanos y líder del grupo naranja en el Congreso de los Diputados, anunció que dejaba el partido.

Para Girauta las razones que sustentaban su decisión eran más que evidentes, que no quería en modo alguno estar en un partido que al final se convirtiera en bisagra de Pedro Sánchez y respaldar una prórroga que hasta hacía horas era criticada abiertamente en el partido anaranjado.

“No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos”, anunció en las redes sociales.

La portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona del partido naranja, Carina Mejías, ha emprendido el mismo camino que su compañero después de ese acuerdo entre Sánchez y Arrimadas.