Daniel Lacalle propina una durísima bofetada de realidad a Javier Ruiz por el rescate que le viene a España

El Banco de España ya anunció este lunes el escenario que vivirá España este año, una caída del PIB «muy severa»: de por lo menos entre el 9,5% y el 12,4%.

Ante esto, algo tendrán que hacer las autoridades para tapar el hueco económico que nos dejará la crisis económica por la gestión del tándem Sánchez – Iglesias del COVID-19. La vicepresidenta Nadia Calviño no ha querido afirmar ni negar que España acuda ante las líneas de crédito precautorias del Mecanismo de Estabilidad de la Eurozona (MEDE). Dejando las puertas –y ventanas– abiertas de par en par.

«Siempre es bueno tener alternativas de financiación en una situación presupuestaria como la actual» ha dicho la ministra de Asuntos Económicos, que sin embargo también reconoce que el Gobierno tomará «cualquier decisión sobre la base del interés general de los españoles para financieros de la manera más eficiente» y que «el resto de debates no se corresponden con la realidad en la que estamos trabajando».

Ese «resto del debate» se refiere al asunto político, al efecto rescate que pesará sobre los hombros de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, quienes tendrán que cargar políticamente con el estigma de la España rescatada por Europa.

Este es un asunto que conoce muy bien Javier Ruíz, el economista estrella de Cuatro, quien ha defendido este 18 de mayo de 2020 que «no se trata de un rescate» y para afianzarse en esa negativa solo le faltó citar a la Virgen María.

«No hay un rescate sobre la mesa, nadie está hablando de rescate, ni el Banco Central Europeo, ni la Comisión Europea, nadie está hablando de rescate, no asustemos a la gente con esto porque esto no viene es el fantasma que precisamente no se quiere… en fin.», defendió eufóricamente Ruiz quien después mencionó también al Financial Times.

Inicialmente ya Daniel Lacalle lo había dicho, ante la crisis que ya está aquí será necesario «recortar de manera inmediata todos los gastos publicados que mantiene el Gobierno de España», y destacó la cifra de 20 mil millones de euros «no identificados» que deberán eliminarse. «No se va a poder mantener gasto de bonanza ante esta situación», explicó Lacalle.

«El que de verdad se crea que existen mecanismos de financiación coordinada sin condiciones, lo siento mucho, pero le están mintiendo, ¡No existen los mecanismos de donación gratuita sin condiciones! cualquier persona puede acceder a cualquiera que los documentos en la Unión Europea para ver cuáles son las condiciones que se dan, podrán ser más duras o menos duras, pero hay condicionalidad, porque no podemos hablar de donaciones, que nadie se crea que el dinero no va a caer del cielo, no va a ocurrir», dijo Lacalle a Ruiz y a los oyentes del programa ‘Cuatro al Día’.

Como ya en el terreno económico todo estaba abonado, Ruiz pasó a al terreno político para decir que era un asunto de «empate político» y meter al Partido Popular y a Rajoy en el asunto, aunque terminó siendo víctima de sus propias palabras, algo que aprovechó muy bien Daniel Lacalle.