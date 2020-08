Alarma por las últimas imágenes de Julio Iglesias en su playa privada

Poco o nada se conocía de Julio Iglesias.

Hasta hoy, el cantante ha preferido mantenerse al margen de los flashes y de todo tipo de actividad pública. A sus 76 años, el artista español lleva una vida tranquila entre Miami y República Dominicana.

Precisamente en una de playa del país centroamericano antes indicado fue fotografiado el legendario cantante español, su estado físico, a juzgar por lo que se ve en la imagen, ha disparado las alarmas.

En el programa Sálvame, los colaboradores han dejado todo tipo de comentarios tras ver las imágenes del cantante en bañador, apenas puede caminar y se desplaza apoyado en dos jóvenes, que parecen ser sus asistentes.

«Está muy cascado físicamente, es un tipo ultracoqueto, y no acepta verse así. A mí me hablaron en esa época de casi una depresión, una situación en la que no sabía cómo afrontar esta parte de su vida, y otra gente de su entorno también me dijo que tampoco era para tanto», explicaba Antonio Montero.

Montero también recordó que «no es la primera vez que se hacen fotografías en ese sitio», si bien no es un lugar de fácil acceso para los paparazzi.

«La información que yo tenía desde un hace par de años es que Julio estaba viendo que se hacía mayor y era algo queél no aceptaba», ha desvelado.

«Es muy presumido e intenta evitar esto siempre», indicaba Gema López. «A mí lo que me sorprende es que le hagan unas fotografías en su casa, cómo es posible teniendo unas medidas de seguridad y una playa privada», se ha preguntado, por su parte, Antonio David Flores.

La periodista Lydia Lozano también se ha referido a lo que ella sabe por el entorno del artista y en este punto ha sido tajante: «A mí me han dicho que está fatal».