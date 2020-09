«Retratado de libro»: El Chiringuito ‘vapulea’ a los tertulianos que criticaron a Cristiano por irse del Real Madrid

El Chiringuito de este 01 de septiembre de 2020 no dejó títere con cabeza.

Ante la actual crisis que vive el Barcelona por lo que apunta a ser la partida de Lionel Messi, dos de las principales figuras del barcelonismo en el programa quedaron brutalmente ‘retratados’.

El aún jugador del Barça no quiere nada con el club de toda su vida, que se encuentra en una crítica situación deportiva y financiera.

Mientras Josep Pedrerol ha sido de los más críticos con el argentino por pretender abandonar el club en tiempos de vacas flacas, Kim Domenech y Jota Jordi han ejercido de abogados defensores.

Ambos periodistas olvidaron que en el programa de Mega se suele castigar a los tertulianos por esa práctica de arrojar argumentos a conveniencia. Por lo que salieron a relucir imágenes recordando las palabras de ambos cuando Cristiano Ronaldo se fue de Real Madrid en el 2018.

«El error de Cristiano fue pensar que él estaba por encima del Madrid y el acierto del Madrid es tener claro que no hay ningún futbolista que esté por encima del Madrid», llegó a decir Kim.

Lo de Jota Jordi ya es un total escándalo, pues expresó en aquellos días que «un madridista no se va del Real Madrid de la manera que lo hizo Cristiano, con un comunicado», pero además apostilló: «Messi se va así y diría, pues a lo mejor no es tan culé el tío este», dijo en aquel momento, cuando no sabía que Messi utilizaría un burofax.