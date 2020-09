"He visto a Vinicius encararse a Messi y a Luis Suárez y callarles la boca con el juego"

¿Ansu Fati o Vinicius?: Tremendo agarrón entre Soria y Roncero en El Chiringuito

"Yo no me río, yo me meo de la risa", espetó Cristóbal Soria ante los comentarios de Roncero