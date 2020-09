Pedrerol desvela lo que hace muy bien Mourinho pero que a Zidane se le da fatal

La gran pregunta que surge en estos días en El Chiringuito podría plantearse de esta forma: ‘¿Te imaginas gastarte 60 millones de euros en una inversión y luego desecharla?’.

Desde el programa de Josep Pedrerol han analizado la actual situación de la delantera del Real Madrid, y por más que le dan vuelta el asunto no termina por entenderse.

Los delanteros que no se llamen Benzema no anotan, y el entrenador, Zinedine Zidane, no ha dado cabida a Jovic, delantero que él mismo solicitó tras verlo romper las redes en Alemania.

Una de las posibles razones de la negativa de ZZ, es la personalidad. Las actitudes del joven serbio no convencen al entrenador blanco, que ha mostrado con Bale y James que cuando alguien no cumple sus expectativas, no hay forma de que pise el césped.

Pero esto, lejos de ser un problema del atacante de 21 años, es responsabilidad del Real Madrid y allí es donde fue muy incisivo Pedrerol en su programa de este 24 de septiembre de 2020.

«Cuando fichas a un jugador hay que preguntar primero cómo es, o sea ¿Zidane no sabía como era Jovic?, a mi me cuenta la gente que Jovic es el mismo ahora que cuando estaba en Alemania, el carácter es el mismo eh. ¿Zidane antes de ficharle no preguntó cómo era? ‘¿tiene buen carácter, es sociable, trabaja mucho, trabaja poco?’ ¿no lo hace el Madrid?», analizó Josep con el apoyo de los tertulianos del Madrid y de Barça.

Pero después el presentador del programa de Mega TV remató con otra frase: «Mourinho sabe todo, todo de cada de jugador, antes de ficharle ha hablado diez veces con cada uno», algo que quedó claro cuando se hizo pública la charla que Mou con Dele Alli.