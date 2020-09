Cristóbal Soria se gana el «mayor retratado de la historia» en ‘El Chiringuito’ tras la derrota del Sevilla

«Orgulloso de los míos, que lo han dado todo», fueron las palabras metieron en problemas a Cristobal Soria.

El colaborador de ‘El Chiringuito de Jugones’ manifestó, como siempre, toda su pasión por el Sevilla en la Supercopa de Europa, otro de sus clubes tenía que enfrentarse al Bayern de Munich y el resultado terminó siendo favorable para los alemanes que ganaron 2-1.

Soria manifestó su enfado por el fallo épico de En-Nesyri, quien, en un mano contra Neuer en el último minuto, falló lo que pudo ser la victoria del Sevilla.

«No es parada de Neuer… es fallo de En-Nesyri ¡Me voy a la cama soñando con En-Nesyri y la madre que me parió! ¡Dale de empeine y la revientas! ¡Otra vez la das de interior! ¡La madre que me parió», dijo Soria.

Mano increíble de Neuer.

Un paradón que salva al Bayern. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Q3RzKiQxuz — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) September 24, 2020

Pero lo enloqueció a todo el plató del programa fue cuando Soria se aventuró a decir: «Yo no como de orgullo. Y ahora me hablan de orgullo… ¿Orgullo perdiendo? Ese orgullo no me consuela!».

Por lo que el programa de Josep Pedrerol sacó a relucir un vídeo que fue compartido por el propio Cristóbal Soria en sus redes sociales, decía que estaba muy orgulloso de su Sevilla.

«Orgulloso, orgulloso, orgulloso, cuatro veces, y te lo digo yo y me dices que no sé qué», explicaba el presentador, tras lo cual afirmó que es el «mayor retratado de la historia».