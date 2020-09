El pataleo de Cristóbal Soria en ‘El Chiringuito’ porque pillan una tremenda mentira de Messi

El Chiringuito de este 30 de septiembre de 2020 estuvo dedicado, prácticamente en su totalidad, al caso Messi.

A pesar de las recientes disculpas presentadas por el jugador argentino, la mayoría de los tertulianos no se tragan el discurso, no creen que Messi esté realmente arrepentido.

«Tan difícil es que Messi, que ya se está empleando en un tono mesiánico que ya chirría, dijera, ‘queridos socios y afiliados del Barça, me equivoqué mandando un burofax, que no merecíais, por lo que me habéis dado en los últimos años, debí haberle dado mucha más importancia a la gente del Barça, de la gente de verdad'», explicó Alfredo Duro.

Posteriormente, llegó el intento de aclaratoria por parte de Kim Domenech, que cree que Messi se encaró contra la nefasta gestión Josep Bartoemu.

«Las formas lo podemos criticar… un jugador solo, el mejor de la historia del Barça, se enfrentó públicamente a la directiva, aquí lo que Messi está contando es que ‘Yo me enfrenté a la directiva porque creí que era lo mejor para este club y para el futuro del club era que la directiva no siguiera ni un minuto más», dijo Domenech en defensa del rosarino.

Fue entonces cuando llegó la tremenda pillada de la periodista Rocío Burgos.

«No puede decir que se quería ir gratis, y que era por el bien del club, ¿cómo iba a hacer fuerte eso al Barcelona? es una frase contradictoria… eso es mentira«, sentenció.

Ante esto, llegaban las palabras del presentador del programa de Mega como respuesta a la lectura que hizo Kim del asunto.

«Messi quería marcharse gratis», sentenció Pedrerol y luego añadió que el delantero lo que hizo fue «intentar marcharse con un burofax».

«Ayudar al Barça no, ayudar al City de Guardiola… Le quería ganar a la directiva para marcharse gratis».

La verdad es que las declaraciones de Messi al diario Sport dejaron pocas opciones a sus fieles para que ejercieran una digna defensa.

Ni siquiera Cristobal Soria, que se exhibe como un abnegado creyente del aún jugador del Barça, encontró una defensa digna, por ello no tuvo más opción que patalear en las redes.

«Dudar del compromiso de Su Santidad os deja en la más absoluta de las evidencias», comentó Soria en un post de El Chiringuito en Instagram. Así respondía a Alfredo Duro que dejó por los suelos a Messi por su falta de compromiso en los momentos más difíciles.